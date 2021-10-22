AÜ öğrenci topluluklarına 79 binin üzerinde kayıt

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın katılımıyla başlayan ve 3 gün boyunca devam eden Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri sona erdi. Topluluklara toplamda 79 binin üzerinde kayıt yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi önünde bulunan Sevgi Yolu’nda başlayan 2021-2022 Öğretim Yılı Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri’ne öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Akdeniz Üniversitesi’nde Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı 102’si Kültür Hizmetleri’ne bağlı, 26’sı Spor Hizmetleri’ne bağlı olmak üzere toplam 128 topluluk bulunuyor.

“Topluluklara 79 bin 211 kayıt gerçekleştirdik”

Tanıtım günleri etkinlik alanda toplulukların stantlarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bu yıl öğrenci topluluklarına 79 bin 211 kayıt gerçekleştirdik. Bu rakam öğrenci topluluklarının önemini bir kez daha kanıtlarken aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin aktif ve dinamik yapısını da göstermesi açısından bizim için çok anlamlı. Öğrencilerimiz topluluklar aracılığıyla üniversitemizi daha yakından tanıma, alışma ve sosyalleşmenin yanı sıra yeteneklerini geliştirme, sorumluluk alma, plan yapma, takım çalışmasında yer alma gibi önemli kazanımlar elde ediyorlar. Öğrenciler topluluklar sayesinde hem eğleniyorlar hem de ilgi alanları doğrultusunda pek çok alanda kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar. Bu da onların üniversite yaşamlarına renk katarken aynı zamanda gelecek yaşamlarını da etkileyecek büyük kazanımlar elde etmelerine yardımcı oluyor” diye konuştu.