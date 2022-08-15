AÜ Mühendislik Fakültesinden TEKNOFEST’te büyük başarı

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin projeleri TEKNOFEST 2022’de finalde yarıştı. “TUFAN V2” isimli elektrikli araba festivalin dikkat çeken projeleri arasında yer aldı.

AÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri, TEKNOFEST 2022’de projeleriyle boy gösterdi. Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri “Elektrikli Araç Yarışları” kategorisinde, bilgisayar mühendisliği bölümü son sınıf öğrencileri “Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması” kategorisinde ve Makine Mühendisliği Water&Energy EFF takımı da “Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması” kategorisinde finale kalarak Akdeniz Üniversitesini başarılı şekilde temsil etti.

Danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Albayrak’ın yaptığı Akdeniz üniversitesi Ar-Ge ve Yüksek Teknoloji Topluluğu’na bağlı olarak çalışmalarını yürüten Tufan Elektromobil takımı, geliştirmiş oldukları “TUFAN V2” isimli elektrikli araba ile Kocaeli’nde gerçekleşen final yarışına katıldı.

Elektrikli aracın kabuk tasarımı ve üretimi, direksiyon sistemi gibi mekanik parçaları birlikte, fırçasız doğru akım motoru, yerleşik şarj ünitesi, araç kontrol sistemi, telemetri haberleşmesi gibi elektronik birimleri yerli olarak geliştirildi. Yarışma öncesinde 2 farklı rapor aşamasından başarıyla geçen takım, finalist olarak katıldığı yarışmada, jürilerin de kontrolünden başarıyla geçerek piste çıkmaya hak kazandı. Toplam 24 başarılı tur atan araç, yarışmada ilgi odağı haline gelerek Akdeniz Üniversitesi’ni başarılı bir şekilde temsil etti.

"Diğer projeler"

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Utku Sağlam ve Beytullah Aksoy’un yer aldığı ve danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Alper Özcan’ın yaptığı SUB-AI isimli takım da “TEKNOFEST 2022-Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması" kategorisinde Ordu’da gerçekleşen finale kalma başarısını gösterdi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Afşin Güngör’ün danışmanı olduğu, kaptanlığını doktora öğrencisi Yavuz Sümer’in yaptığı Water&Energy EFF takımı "Su Pompası Kontrolörü" projesi ise “TEKNOFEST 2022-Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması” kategorisinde Trabzon’da düzenlenen finalde Akdeniz Üniversitesini başarılı şekilde temsil etti.