AÜ İletişim öğrencilerine reklam ödülü

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri A Awards Açıkhava Reklamları Yarışmasında üçüncü oldu.

Açıkhava Reklamcıları Vakfı tarafından düzenlenen A Awards Açıkhava Reklamları Yarışması 2021 ödüllerini kazananlar açıklandı. A Awards Açıkhava Reklamları Yarışmasında yapılan uluslararası jürili değerlendirme sonucunda Üniversite Medya Junior kategorisinde Üçüncülük ödülünü Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri Selenay Bozdağ, Erencan Bektaş, Baran, Serdem Hazar kazandı. Türkiye çapında birçok üniversiteden öğrencilerin katıldığı yarışmada Akdeniz Üniversitesi’nden Trio Ajans ekibi olarak yarışan öğrenciler “Neler Oluyor Hayatta?” projesiyle ödüle layık görüldü. Dereceye giren öğrencilere para ödülü verilirken, ödül plaketleri Mart 2022’de düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek.