AÜ İletişim Fakültesi öğrencilerine atölye eğitimleri

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin düzenlediği atölye eğitimleri, sektörün tecrübeli isimleriyle öğrencileri bir araya getiriyor. Medya sektöründe görev yapan gazetecilerin konuk olduğu eğitimlere öğrenciler ilgi gösteriyor.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, öğrencileri sahaya daha donanımlı bir şekilde hazırlamak için atölye eğitimleri düzenliyor. Öğretim Görevlisi Işık Tunçel’in verdiği haber çözümlemeleri dersinde öğrencilerle bir araya gelen Gazeteci Göksel Yapar fotoğrafçılık ve habercilik konularında tecrübelerini paylaşırken, Milliyet Akdeniz Magazin Editörü Tanju Altınay genç iletişimcilere magazin haberciliği üzerine sektörel birikimlerini aktardı. Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı ve Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Şifa Çiçek ise ‘spor haberlerinde haber dili’ konulu eğitimle öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

“Tecrübeli sunucular kentin dinamik sesi Üniversite FM’de”

Öte yandan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde faaliyet gösteren ve kentin en çok dinlenilen radyolarının başında gelen 91.3 Üniversite FM ise alanında tecrübeli spiker ve sunucuları öğrencilerle buluşturuyor. Etkili İletişim Seminerinin ilk konuğu TRT Antalya Radyosu Spikeri Tayfun Yönlü oldu. İki gün süren eğitimde Radyo-Tv Sinema bölümü öğrencileri etkili ve sağlıklı iletişim, yayıncılık konularında tecrübeli Spiker Tayfun Yönlü’den bilgi aldı.

Akdeniz Üniversitesi mezunu Dijital İçerik Üreticisi Mehmet Zeki Sancar’ın konuk olduğu bir diğer atölye eğitiminde öğrencilere ses miksajı, ses kurgusu, ses-görüntü eşleşmesi konularında seminer verildi.

Radyo Atölyesi’nin üçüncü konuğu Akdeniz Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü personeli, ulusal ve uluslararası pek çok programlarda görev alan Spiker ve Sunucu Gözde Baranoğlu oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi’nde öğrencilik yıllarında Radyo SDÜ’de yayıncılığa başlayan Sunucu, genç iletişimcilerle seslendirme sanatçılığı, dublaj ve yayıncılık konularında tecrübelerini paylaştı. Radyo- Tv ve Sinema bölümü öğrencilerinin ilgiyle dinlediği programda öğrencilere sahne tecrübeleri, protokol sunuculuğu ve seslendirmelerinden örnekler sunan Baranoğlu, eğitici bir programa imza attı.

“Atölye eğitimleri devam edecek”

Radyo Genel Koordinatörü Öğretim Görevlisi Suat Erdöl, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitici seminerlerin devam edeceğini belirterek alanında yetkin ve başarılı isimleri mesleğin genç adaylarıyla buluşturmayı sürdüreceklerini söyledi. Atölye eğitimleri kapsamında Antalya Konservatuvarı mezunu oyuncu Selim Turgay 23.Aralık Çarşamba günü saat 12.00’da ‘Oyuncuların Gözünden İletişim Dünyası’ konulu bir seminer verecek.