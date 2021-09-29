AÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında 2 protokol imzalandı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında yüzme ve diğer sportif faaliyetleri daha geniş kitlelere ulaştırmak ve gençlere yönelik yeni projeler geliştirmek amacıyla iki protokol imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlere yönelik ortak çalışmalarını imzalanan iki protokol ile taçlandırdı. Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonunda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kapalı Yüzme Havuzu Ve Spor Salonu Ortak Kullanımı Protokolü ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İş Birliği Protokollerini imzaladı.

“Öğrencilerin ve vatandaşların hayatına dokunan iş birliği protokolleri”

Akdeniz Üniversitesinin öğrencilerin ve vatandaşların hayatına dokunan iş birliği protokolleri yapmaya devam ettiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Akdeniz Üniversitesi olarak Antalya’mızda yer alan özel ve kamu kurumlarıyla yaptığımız protokollerle hem öğrencilerimizi hem de vatandaşlarımızı eğitici etkinliklerde buluşturduğumuz gibi sosyal etkinlikler, sportif faaliyetlerde de buluşturmayı hedefliyoruz. Bu protokoller sayesinde hem öğrencilerimiz hem de Antalya’mızın kıymetli vatandaşları, Üniversitemiz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilecek olan etkinliklerden yararlanabilecekler” dedi.

“Yüzme bilmeyen kalmasın”

Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu Ortak Kullanımı Protokolü ile Üniversite ile İl Müdürlüğü iş birliğini güçlendirmek ve yüzme spor dalında ve diğer sportif faaliyetleri daha geniş kitlelere ulaştırmak için Akdeniz Üniversitesi içerisinde bulunan kapalı havuzun ve spor salonunun ortak kullanımı amaçlanıyor. Protokol kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ sloganı ile duyurulacak. Protokolün süresi 10 yıl olarak belirlenirken İl Müdürlüğünün yazılı talebi üzerine 5 yıllık sürelerle uzatılabilecek.

“Gençlik için ortak çalışma”

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İş Birliği Protokolü ile gençlik faaliyetleri ve sportif faaliyetleri gerçekleştirebilme, AR-GE çalışmalarını yürütebilme, birlikte bilimsel projeler üretme, çalışmalara dair verilerden bilimsel yayınlar yapma, fakülte öğrencilerinin staj vb. uygulamalarla mesleki gelişimlerine katkı sağlama, mezun öğrencilerin istihdamına yönelik iş birliği yapma, toplumsal duyarlılık projelerinde iş birliği yapma, gençlik alanında ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesi ve yürütülmesinde birbirlerine katkıda bulunacak.

“Lisans öğrencilerine staj imkanı”

İş birliği protokolüne göre, fakültelerin lisans öğrencilerinin stajlarını ve bitirme projelerini İl Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yapmalarına yönelik çalışmalar. Taraflar arasında karşılıklı veya iş birliği ile ortak düzenlenecek eğitim, seminer, konferans, tanıtım etkinliklerine yönelik çalışmalar. Taraflarca düzenlenen gençlik faaliyetleri, sportif organizasyon ve etkinliklerde iş birliğine yönelik çalışmalar. İl Müdürlüğünde çalışmak ya da özel sektörde iş deneyimi kazandırmak üzere mezun öğrenciler ile koordinasyonun kurulmasına yönelik çalışmalar yapılabilecek. Protokolün süresi 5 yıl olarak belirlendi.