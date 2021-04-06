AÜ ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı arasında lisansüstü eğitim işbirliği

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü arasında lisansüstü eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Antalya Adliyesinde stajlarını yapan Hakim/Savcı adaylarının lisansüstü eğitim görmeleri amacıyla düzenlenen “Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü” Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalandı.

Antalya Adliyesinde bulunan Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile adliyede staj yapan Hakim ve Savcı adayları katıldı.

“Hakim ve Savcı adaylarının mesleki ve kişisel gelişimleri desteklenmektedir”

Protokolün imzalanmasından memnuniyet duyduğunu belirten Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, yaptığı konuşmasında “Adalet Bakanlığınca başlatılan “Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Arttırılması Projesi” kapsamında yapılan ortak eğitimler, konferans, seminer gibi çalışmalarla Hakim ve Savcı adaylarının mesleki ve kişisel gelişimleri desteklenmektedir. Hakim ve Savcı adaylarının mesleğe uyum sağlamalarını hızlandırmak ve meslek öncesi pratik bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli kurumlarla işbirliği protokolleri yapılmaktadır. Bu kapsamda; Antalya Adliyesinde görevli Hakim ve Savcı adaylarının Lisansüstü eğitim görmeleri amacıyla işbirliği protokolü imzalanması ile Hakim ve Savcı adaylarının Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde devam eden anabilim dallarında lisansüstü eğitim görmelerine imkan sağlanacaktır” dedi.

“Protokol büyük önem arz ediyor”

Halil İnal, konuşmasının devamında “Yabancı dil öğrenmelerinin teşviki amacıyla Hakim ve Savcı adaylarına yabancı dil eğitimi verilmesine dair Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Akdeniz Üniversitesi arasında 2020 yılında protokol imzalanmış, yabancı dil eğitimi almak isteyen Adliyemizde görevli Hakim ve Savcı adayları halen bu protokolden yararlanmaktadır. Adliyemizde görevli Hakim ve Savcı adaylarının Akdeniz Üniversitesi bünyesinde yürütülecek olan lisansüstü programlardan yararlanabilecek olması gerçekten büyük önem arz etmektedir. Umarım bu protokol, meslektaşlarımızın alanlarında akademik yönden ilerlemelerine ve bu anlamda kendilerini geliştirebilmelerine fırsat ve imkan sağlar” diye konuştu.

Protokolün her iki kuruma da hayırlı olması temennisinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cumhuriyet Başsavcılığı ile bu protokolü yapmaktan mutluluk duyduklarını, bu anlamda başta adliye olmak üzere tüm kamu kurumlarının ile eğitim öğretim alanında işbirliği yapmak istediklerini ve bu alanda yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

5 yıl geçerli olacak Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolünde, ilgili mevzuat hükümleri gereğince Hakim/Savcı adaylarına yüzde elli oranında ilave kontenjan ayrılması hususu hükme bağlandı.Program, Cumhuriyet Başsavcısı ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü tarafından protokolün imzalanmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.