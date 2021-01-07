ATSO’nun üye sayısı 50 bine yaklaştı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), pandemi etkisi altında geçen 2020 yılına rağmen yoğun bir faaliyet dönemini geride bıraktı. Bu süreçte faaliyetlerinin büyük bir kısmını dijital platformlara taşıyan ATSO’nun yeni açılan firmalarla birlikte üye sayısı 50 bine yaklaşırken yabancı sermayeli üye sayısı da 4 bini aştı.

Pandemi döneminde ATSO’da dijital dönüşüm çalışmalarına önem verdi. Üyelerin talep ettiği 25 bine yakın belge online olarak verilirken, eğitim faaliyetleri online platformlara taşındı. Pandemi döneminde 24 online eğitim ve seminer gerçekleştirildi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, pandeminin gölgesinde geçen 2020 senesinin de çalışmaları açısından son derece yoğun geçtiğini bildirdi.

2020 yılı değerlendirmesi yapan Davut Çetin, “Pandemi süreci tüm dünya ile birlikte hem sosyal hayatımızı hem de kent ekonomisini son derece olumsuz etkiledi. Antalya’nın en köklü kurumlarından olan ATSO, yönetimiyle, meclisi, meslek komiteleri ve tüm çalışanlarıyla, kentin tüm kurumlarıyla işbirliği içerisinde bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek üzere, olağan çalışma dönemlerinin de üzerinde bir performansla son derece yoğun bir çalışma temposu ile 2020 yılını kapattı. Pandemi ile mücadele sürecinde etkin rol alan Odamız, üyelerimizin sorunlarının giderilmesi, taleplerinin karşılanması, istihdamın korunması noktasında da özel sektör ile kamu arasında güçlü bir köprü oldu. Diğer taraftan Odanın rutin işleri de artarak devam etti” dedi.

2020 yılında 4 bin 605 yeni şirket kaydı

Pandemi sürecine rağmen üye sayılarında artış yaşadıklarını belirten Çetin, “Pandemi sürecine rağmen girişimcilerin Antalya ekonomisine olan güvenlerinin sürdüğünün en güçlü göstergesi yeni üye kayıt sayılarımız oldu. 2020 yılında 4 bin 605 yeni şirket kaydı yaptık. Bu dönemde bin 594 üyemiz de faaliyetlerine son verdi. Böylece toplam üye sayımız 49 bin 634’e ulaştı. 2020 yılında en çok inşaat faaliyetlerinde yeni üye kazandık. Bu dönemde inşaat faaliyetlerine 578 yeni firma kaydolurken bu sektörü, 267 firma ile tarımsal ürünlerin ticareti ve 263 firma ile toptan ve perakende gıda dağıtımı ve pazarlaması takip etti” diye konuştu.

ATSO’ya kayıtlı toplam yabancı yatırımcı sayısı 4 bin 197 oldu

Antalya’nın Türkiye’de İstanbul’dan sonra en fazla yabancı yatırımcıya sahip olan kent unvanına sahip olduğunu söyleyen Çetin,” Pandemi sürecinde de Antalya’ya yabancı yatırımcıların ilgisi devam etti. 2020 yılında Antalya’da 449 yeni yabancı yatırımcı faaliyete başladı ve böylece ATSO’ya kayıtlı toplam yabancı yatırımcı sayımız 4 bin 197 oldu. 2020 yılında en çok yabancı yatırımcıyı İran’dan aldık. Bu süreçte İran sermayesi ortaklı 82 firma Odamıza kayıt olurken, Rusya’dan 63, Almanya’dan 55 yeni yabancı yatırımcı Antalya’da faaliyetlerine başladı. Bu dönemde en çok inşaat faaliyetleri, tarımsal ürünlerin ticareti ve gayrimenkul faaliyetleri sektörlerinde yatırım yapıldı. Bu 3 sektörde de 33’er yeni firma ticaret hayatına başladı. Bu 3 sektörün dışında restoran, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri sektöründe 27, bilişim sektörüne de 25 yeni yabancı yatırımcı şirket açılığı gerçekleştirdi” şeklinde konuştu.

Bu süre zarfında eğitim ve seminerlerin online ortamda sürdüğünü söyleyen Çetin, “Eğitim ve seminer faaliyetlerimiz de online platformlarda devam etti. 2020 yılında 60 eğitim düzenledik, bunun 24 tanesi online oldu. Eğitimlerimize toplam 2 bin 794 kişi katıldı. Ayrıca nitelikli konuşmacıların katılımları ile düzenlediğimiz seminerler yoğun ilgi gördü. Böylece toplamda 3 bin düzeyinde üyemize ve çalışanına online platformlarda dokunma imkanımız oldu” ifadelerini kullandı.