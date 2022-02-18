ATSO’nun ‘Nitelikli Eğitim Nitelikli İş Gücü’ projesi tamamlandı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik yeni bir projeyi daha başarılı şekilde tamamladı. Proje faaliyet sonuçlarının paylaşıldığı “Kapanış Değerlendirme Toplantısı” ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan ATSO Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 13 Şubat 2019 yılında uygulamaya başlayan ‘Nitelikli Eğitim Nitelikli İş Gücü’ isimli projenin başarılı şekilde sonuçlandığını bildirdi.

“Potansiyelimiz çok daha fazla”

ATSO tarafından hazırlanan toplam 591 bin 520 TL bütçeli projenin yüzde 90’ının Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, yüzde 10’unun ATSO tarafından finanse edildiğini belirten Başkan Yardımcısı Deniz, “TUİK verilerine göre 3 milyon 794 bin işsizimiz var. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 20,8. İşgücüne katılma oranı yüzde 52,9, yani çalışma çağındaki insanlarımızın sadece yarısını işgücüne dahil edebiliyoruz. Kadınlarda bu oran yüzde 30,9. Ben bu verileri ülkemizin gelişmesini, gençlerimizin geleceğe umutla bakmasını engelleyen prangalar olarak görüyorum. Potansiyelimiz çok daha fazladır ve bizim ayağımızdaki prangaları kıracak adımları atmamız gerekiyor. Bu yüzden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak istihdam odaklı projelere özel önem veriyoruz. İşgücü talebini, mesleki yetkinlikleri artırmak üzere yürüttüğümü bir projeyi daha başarılı şekilde sonuçlandırmış bulunuyoruz” dedi.

“Hedef, nitelikli işgücünü istihdama kazandırılması”

Projeyle Antalya bölgesinde yenilikçi eğitim modellerinin ve yöntemlerinin kullanımıyla mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması, CNC Simülasyonu, 3D Yazıcı ve Robotik Kodlama yenilikçi mesleki eğitim modelleri ile öğretmenlerin ve öğrencilerin niteliklerini ve kapasitelerini arttırarak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Başkan Yardımcısı Deniz, projenin; mesleki ve yenilikçi eğitim yöntemleriyle meslek lisesinin teknolojik alt yapısının geliştirilerek daha fazla istihdam edilebilir bir genç nüfusun oluşturulmasına, eğitim/öğretim ve işgücü piyasasının ihtiyaçları arasında daha güçlü bir bağ oluşturarak genç işsizliğinin azaltılmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

“Öğretmenlere ve Öğrencilere CNC simülasyon, 3D yazıcı yenilikçi eğitim modeli”

Projenin önemli faaliyetleri arasında öğretmenlerin ve öğrencilerin son teknolojik ekipman kullanarak eğitim almaları olduğunu vurgulayan Deniz, “Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde CNC Simülasyon, 3D Yazıcı ve Bilgisayar Laboratuvarı kuruldu. Bu teknoloji laboratuvarına proje kapsamında 1 adet CNC Simülasyon makinesi, 5 adet 3D yazıcı, 12 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet notebook; Makine Bölümüne 1 er adet Universal Freze, Universal Torna ve Akıllı Tahta alındı. Yenilikçi eğitim modelleri kapsamında 10 öğretmene 24 saatlik CNC Simülasyon eğitici eğitimi, 30 öğretmene 3D yazıcı eğitici eğitimi, 100 öğrenciye yönelik 120 saatlik CNC Simülatör eğitimi ve 200 öğrenciye 3D yazıcı eğitimi verildi. Ayrıca 100 öğrenciye iş hayatına uyum sağlamaları ve etkin iletişimi kullanmaları amacı ile ‘Etkili İletişim Teknikleri’ ve iş hayatındaki iş kazalarından korunmak amacı ile ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri’ gerçekleştirildi” dedi.

“ATSO İnovasyon Merkezinde Robotik Kodlama Arduino eğitimleri”

Başkan Yardımcısı Deniz, ATSO bünyesindeki inovasyon merkezi İNOVATSO’da projenin hedef grubu içerisinde yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki 15 öğretmene Robotik Kodlama Arduino eğitici eğiti, 11.sınıfta Endüstriyel Otomasyon, Bilişim, Elektrik Elektronik Teknolojileri alanında okuyan 30 öğrenciye yönelik Robotik Kodlama Arduino eğitimi verildiğini de belirtti. Proje kapsamında İNOVATSO’ya 2 adet 3D yazıcının alındığını belirten Deniz, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

“Doğru meslek seçimi için öğrencilere rehberlik ve öğrenci firma buluşmaları”

Deniz, Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıfta okuyan 200 öğrencinin, iş hayatına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile "Mülakat Teknikleri, Özgeçmiş Hazırlama" ve "İşveren Beklentileri" eğitimi ile "Meslek Seçimlerinin Tanıtımına" yönelik bilgilendirme eğitimleri verildiğini belirtti. Ayrıca 120 öğrencinin firmaları tanımaları ve mezuniyet sonrası istihdama geçişlerini kolaylaştırmak için 10 firma yetkilisi ile bir araya geldiğini böylelikle özel sektör-eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin geliştirildiğini ifade etti.