ATSO’dan üye aidatlarına af kararı

ATSO Başkanı Ali Bahar, “47 bin üyemiz 2022 yılı ve öncesine ait geçmiş dönem aidat borçlarına getirilen ödeme kolaylığında faydalanabilecekler” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde kamuya ait olan borçların yapılandırılmasını içeren kanun çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre, üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların aidat borçları, bunlara ait faiz, gecikme faizi, gecikme zamları yeniden yapılandırıldı. 12 Mart 2023 tarih ve 7440 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) üyelerine ödeme kolaylığı sağlandığını kaydeden Başkan Ali Bahar, “47 bin üyemiz 2022 yılı ve öncesine ait geçmiş dönem aidat borçlarına getirilen ödeme kolaylığından faydalanabilecekler. Geçmiş dönem aidat borçlarının gecikme zamlarının tamamı af çerçevesinde yer almakta ve sadece anapara ödemesi yapılabilmektedir” dedi.

9 taksite kadar taksitlendirilebilecek

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin en geç 31 Mayıs tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiğini belirten Başkan Bahar, “Kanun çerçevesinde yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimiz en fazla 9 taksite kadar anaparayı taksitlendirebilecekler. Bir takvim yılında birden fazla taksitin ödenmemesi durumunda şartların sağlanmaması sebebiyle af çerçevesinde çıkartılacaktır” diye konuştu.