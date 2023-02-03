ATSO’dan Kaleiçi çalışması

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Ali Bahar öncülüğündeki ATSO Yönetimi, Kaleiçi bölgesinde bulunan ATSO üyelerinin sorunlarını tespit etmek için çalışma başlattı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar öncülüğünde, Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Totoş, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hacısüleyman, 36. Grup Meslek Komite Başkanı ve Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Yetkil, Kaleiçi Kültür ve Yaşam Derneği Başkanı Fikret Çağan ve ATSO Meclis üyeleriyle beraber, Kaleiçi’ndeki ATSO üyelerini ve esnafı ziyaret ederek talep, öneri ve beklentileri hakkında bilgiler aldı. ATSO heyeti daha sonra Başkan Ali Bahar öncülüğünde, Antalya Kültür Sanat’ta düzenlenen toplantıda, bölgede faaliyet gösteren ATSO üyeleri, Kaleiçi esnafı, esnaf temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

"ATSO’nun herkese fayda sağlayan bir kurum haline gelmesi öncelikli hedefimizdir"

Toplantıda konuşan Başkan Ali Bahar, Yönetim Kurulu olarak ilk bölgesel toplantıyı Kaleiçi’nde yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. ATSO’nun herkese fayda sağlayan bir kurum haline gelmesinin öncelikli hedefleri olduğunu aktaran Bahar, "Öncelikle ‘Antalya Ticaret Sanayi Odası para almaktan başka ne işe yarar?’ algısını 2 yıl içerisinde yıkacağımızı söyledik. ATSO’nun herkese fayda sağlayan bir kurum haline gelmesi, öncelikli hedefimizdir. Bunun için gerçekten çok çalışıp, çok emek vereceğiz. Gördüğünüz gibi hem yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla, hem Ar-Ge çalışanlarımız, hem de profesyonel arkadaşlarımızla yanınızdayız. Konuştuğumuz her şey burada not edilecek ve bunların lobisi yapılacak" dedi.

Başkan Bahar, ATSO’nun ‘Antalya’nın en büyük sivil toplum kuruluşudur’ söylemi yerine, ‘ATSO, Antalya’nın en büyük lobi kuruluşudur’ söylemini benimsediklerini ifade etti. Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En büyük lobi kuruluşu demek, kalkıp sizin için koşacağız demektir. Bizim anlayışımız bu şekildedir. Bize, bölgeyle ilgili her şeyi anlatmanızı rica ediyoruz. Sizler için buradayız. Size çok yakınız. Biz başkancılık oynamaya gelmedik. Sizinle aynı zemine basacağız. Sonuç alıncaya kadar da sorunun lobisini yapacağız. İcra konusunda inatçıyız. Sorunlarınıza bu şekilde yaklaşıp çözme gayreti içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Esnafın talepleri

Toplantıda konuşan esnaf dernek temsilcileri, muhtarlar ve ATSO üyelerinin öne çıkan talepleri; dilencilerin bölgenin imaj ve tanıtımına olumsuz etkisinin giderilmesi, araç trafiğinin rahatlatılması, Atatürk Caddesi’nin arka sokaklarında bulunan metruk binaların oluşturduğu güvenlik tehdidi ve görsel kirlilik, gürültü, kirlilik ve çöp sorunu olarak sıralandı. Ayrıca, belediyelerin ve ilgili diğer kurumların da katılımı ile bir Kaleiçi Temsil Ofisi kurulması istendi. Kaleiçi’nin kurumsal bir kimliğe kavuşmasının önemli ve elzem olduğuna dikkat çekilerek; Antalya halkı, turistler, esnaf, polis, belediye ve diğer tüm paydaşların bütünlük içinde ele alıp, orta ve uzun vadeli planlar yapması gerektiğine vurgu yapıldı.