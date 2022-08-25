ATSO’dan Çevre Atağı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, çevre ve temiz enerji konusunda Türkiye’de diğer kurumlara örnek olacak çalışmalara imza atıyor. Bir süredir üyelere yönelik yeşil ekonomi ve sıfır atık konusunda eğitimler veren ATSO, hizmet binasının çatısına güneş enerji santrali kurulması için ihale sürecini başlattı. Aynı zamanda Odanın otoparkında elektrikli otomobil sahibi üyelerin kullanması için şarj istasyonu kullanıma açıldı. Başkan Davut Çetin, “ATSO olarak çevreci dönüşüm hedefimizi Odamızdan başlattık, sıra sektörlerimize ve üyelerimize dönük projelerde” dedi.

ATSO hizmet binası GES proje ihalesi

Başkan Davut Çetin, “24. Grubumuz, Yenilenebilir Enerji alanında önemli çalışmalar yürütüyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası çatısına 220 kWe (ac güç) / 248,52 kWp (dc güç) gücünde GES kurmak için ihale sürecini başlattık. Bu süreci tamamıyla meslek komitemizin görüş ve önerilerine göre yürüttük. Bu yatırımla odamızın elektrik ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılayacağız. Firmalarımız Odamız web sayfasından ihale ile ilgili gerekli bilgileri duyurular bölümünden alabilirler” dedi. Oda’nın eskiyen hizmet araçlarının yerine elektrikli araçlar aldıklarını belirten Davut Çetin, yine üyelerin ve vatandaşların kullanımı için Oda’nın otoparkına şarj istasyonu kurduklarını bildirdi.

Yeşil ve çevreci oda

ATSO’nun Türkiye’nin en yeşil ve çevreci kurumu olma hedefiyle bu alanda birçok çalışma başlattığını vurgulayan Davut Çetin şunları söyledi;

“Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubemizle birlikte yaptığımız eğitim programı ile üyelerimizi ve çalışanlarını bu alanda bilinçlendirmeye devam ediyoruz. İklim değişikliğinin ekonomiye etkileri, “sanayinin çevresel rotası, döngüsel ekonomi, tarımda verimli kaynak kullanımı, geleceğin Antalya’sında çevre ve turizm ilişkisi, bütüncül su yönetimi gibi eğitimler yapıldı. Bu eğitimleri çevre ve ekonominin birbirinden ayrılamaz bir bütün olduğu bilinciyle yapıyoruz.Çalışanlarımıza yönelik Yeşil Ofis ve Sürdürülebilir Ofis Yönetimi eğitimlerimiz devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından almış olduğumuz ‘’Sıfır Atık Belgesi’’ bünyesinde geri dönüşebilir atıklarımız ekonomiye kazandırılmaktadır. Elektronik atıklarımızı TEGEV’e bağışlayarak öğrencilerimize nitelikli eğitim desteği sağlanmıştır.”

Antalya örnek şehir olacak

Halen Avrupa’dan Çin’e ciddi bir kuraklığın tarım üretimini tehdit ettiğini, iklim değişikliği konusunda tüm dünyanın kafa yorduğunu belirten Davut Çetin, “Odamızın 2019 yılında başlattığı Antalya Çevreci Dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Başta Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere 80 kurum ve kuruluştan 100’den fazla uzman, öğretim üyesi, STK başkanı veya temsilcisi, kamu kurumlarımızdan temsilciler ile önce Antalya Çevreci Dönüşüm Çalıştayı’nı gerçekleştirdik, akabinde Antalya Çevreci Dönüşüm Platformu’nu kurduk. Platform Antalya’nın gelecekteki yol haritasını çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Böyle bir birlikteliği sağlamak bile başlı başına bir başarıdır. Antalya’nın kurumları ve işletmeleriyle çevre alanında Türkiye’ye örnek olacağına inanıyorum. GES yatırımımız bu yolda attığımız yeni bir somut adımdır. Bu birlikteliğe ve projelerimize katkı veren herkese, komitelerimize ve firmalarımıza tekrar teşekkür ediyorum” dedi.