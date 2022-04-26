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ATSO’da 4 yılda bin kişiye uluslararası mesleki yeterlilik belgesi verildi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO MESEM ve TOBB MEYBEM işbirliğinde toplam bin kişiye uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgesi verildiğini bildirdi.

ANTALYA 26.04.2022, 10:56
ATSO’da 4 yılda bin kişiye uluslararası mesleki yeterlilik belgesi verildi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO MESEM ve TOBB MEYBEM işbirliğinde toplam bin kişiye uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgesi verildiğini bildirdi.

ATSO, ATSO MESEM ve TOBB MEYBEM A.Ş. arasında 2018 yılında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde belge zorunluluğunun bulunduğu tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler ile hizmet sektöründe gerçekleştirilen mesleki yeterlilik belgelendirme sınavları çerçevezinde, 20 farklı meslekte 98 sınav gerçekleştirildiğini belirten Başkan Davut Çetin, sınavlara katılan 1489 kişiden 1000 kişinin başarılı olarak uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandığını söyledi. Davut Çetin, “ATSO olarak üyelerimizin ve çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliğinin uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgeleri ile tescillenerek üretime değer katmalarına katkı sağlıyoruz” dedi.

“Belgesiz eleman çalıştıran işletmeye ceza”

Son yayınlanan tebliğ ile Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunan meslek sayısının 64’ten 204’e çıkarıldığını belirten Davut Çetin, belge zorunluluğunun bulunduğu mesleklerde “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” ile “Ustalık Belgesi” olmayan kişilerin çalıştırılamayacağını vurgulayarak, çalıştırılması ve tespiti halinde işletmeye kişi başı 1414,17 TL idari para cezası kesileceği uyarısında bulundu.

“ATSO diğer odalara örnek oldu”

ATSO MESEM’in turizm sektöründe yer alan 7 meslekte mesleki yeterlilik belgesi veren Türkiye’deki ilk Oda olduğunu ve birçok Odaya mesleki belgelendirme açısından örnek olduğunu belirten Başkan Çetin, turizm sektörü dışında kalan ve belge zorunluluğunun bulunduğu mesleklerde ise ilgili Odaların belgelendirme merkezleri ile işbirliği yapılarak sınavların Antalya’da gerçekleştirilmesini sağladıklarını belirtti. Davut Çetin, TOBB MEYBEM A.Ş.’nin yetkili olduğu “İnşaat, Otomotiv, Tekstil, Asansör, Metal, Makine, Enerji, Plastik, Emlak, Kuyumcu” sektörlerinde belge zorunluluğunun bulunduğunu 64 meslekte sınavlarının ATSO’nun koordinasyonunda Antalya’da gerçekleştirildiğini belirtti.

“Kuyumcu sektöründe çalışanlara belge zorunluluğu”

Başkan Çetin, “Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 19 Mart 2022 Tarihli ve 31783 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, “Yönetmeliğe göre kuyum ticareti yapabilmek için ‘işletme adına düzenlenmiş yetki belgesine sahip olma’ şartı aranırken, bu belgenin alınabilmesi için kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ustalık belgesi olması gerekiyordu. Değişiklikle, mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kuyumculara da yetki belgesi verilmesi mümkün hale geldi” diye konuştu.

“Sınav ücretine yönelik AB hibe desteği”

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Meslekler dışında kalan hizmet sektöründeki “Sorumlu Emlak Danışmanı, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu, Kuyumcu, Servis Şoförü” mesleklerinde adayların sınavlarda başarılı olması durumunda sınav ücretinin AB Hibesinden karşılanacağına dikkat çeken Başkan Davut Çetin, “Ayrıca ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde en az 2 kez ücretsiz sınav hakları bulunuyor” dedi.

“Başvurular ATSO MESEM’e”

Başvuru süreci hakkında bilgi veren Başkan Çetin, ilgili mesleklerde belge almak için başvuru yapmak isteyen adayların ya da işletmelerin ATSO MESEM internet adresinde yer alan başvuru sürecini takip ederek ilgili başvuru evraklarını ATSO MESEM’e teslim etmeleri gerektiğini, sınavların TOBB MEYBEM A.Ş. tarafından Odamızda gerçekleştirileceğini bildirdi. Başkan Davut Çetin, mayıs ayında gerçekleştirilecek olan Kuyumcu S4, Sorumlu Emlak Danışmanı S5, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu S5, Çelik Kaynakçısı S3 mesleklerinde mesleki yeterlilik belgesi sınav başvurusu için ATSO MESEM ile irtibat kurulması gerektiğini belirtti.

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