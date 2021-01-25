ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan hayatını kaybetti

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan 63 yaşında hayatını kaybetti. ATSO’daki görevinin yanı sıra, ATSO Vakfı Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Erkan’ın vefatı, Antalya iş dünyasını üzüntüye boğdu.

2013-2018 döneminde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yapan Erol Erkan, 2018 yılında yapılan ATSO seçimlerinde yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilerek Başkan Davut Çetin’in yönetiminde yer aldı.

ATSO’da bir çok projenin içinde aktif yer alan Erol Erkan, özellikle Lojistik Köy, Toplu İş Yerleri, Antalya Kültür Sanat, ATSO Vakfı, URGE Projeleri, Akdeniz Üniversitesi uluslararası ticaret ve lojistik bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenen İş Yeri Eğitimi İşbirliği projelerinde görev alıyordu.

Erkan’ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, Erkan ile 40 yılı aşan bir dostlukları olduğunu belirterek, ”Kıymetli ağabeyim Yönetim Kurulu Üyemiz Erol Erkan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Antalya iş dünyasının örnek isimlerinden biriydi. Bizler için iyi bir ağabey, iyi bir yol arkadaşıydı. Kendi sektörü lojistiğin dışında bir çok projede aktif rol alıyordu. Özellikle üniversite öğrencilerine staj imkanı oluşturduğumuz projede olmaktan çok mutluydu. O’nu unutmayacağız. Başta Erkan Ailesi olmak üzere camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Erol Erkan’ın cenazesi bugün Karaveliler Mezarlığı’nda defnedilecek.