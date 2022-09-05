ATSO Seçimleri 1 Ekim’de

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO Organ Seçimlerinin 1 Ekim Cumartesi günü yapılacağını bildirdi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, “Kepez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Odamız organ seçimlerinin 1 Ekim Cumartesi günü, Gazi Bulvarı üzerindeki ATSO Hizmet Binası’nda yapılması kararlaştırılmıştır” ifadesini kullandı.

140 yıllık mazisi bulunan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın gerek tarihi gerekse üye sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük odalarından biri olduğunu vurgulayan Davut Çetin, seçim sürecinin ATSO’ya yakışan bir olgunluk ve nezaket çerçevesinde yaşanacağına inandığını belirtti.

Çetin’den üyelere davet

ATSO üyelerini sektörlerine sahip çıkmaya davet eden Başkan Davut Çetin şöyle dedi ; “Öncelikle ATSO Organ Seçimleri’nde oy kullanma yetkisine sahip üyelerimiz sandık başına giderek 49 Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri’ni seçmek için oy kullanacak. Ardından süreç Başkan, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu seçimleri ile tamamlanacak. Önümüzdeki dönem ATSO’da yaklaşık 277 Meslek Komitesi Üyesi ve 114 Meclis Üyesi görev yapacak.140 yıllık çınar olan odamızın köklü bir kurumsal kültürü ve geleneği vardır. Hepimiz bu kurumsal kültüre sahip çıkmak ve geliştirmek için çaba harcıyoruz. Komitelerimiz, meclisimiz her zaman bu kurumsal kültür ve sorumlulukla çalışmaktadır. Bu sürecin de odamıza yakışan bir olgunluk ve nezaket çerçevesinde yaşanacağına inanıyorum. Tüm üyelerimizi, sektörlerine ve mesleklerine sahip çıkmak için 1 Ekim Cumartesi günü yapılacak seçimlerimizde sandık başına davet ediyorum.”