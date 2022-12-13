ATSO heyeti afet bölgesinde

ATSO Başkanı Ali Bahar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, sel felaketinin yaşandığı Kumluca’ya giderek sürdürülen çalışmalara destek verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) yönetimi, sel felaketinin yaşandığı Kumluca’ya giderek sürdürülen çalışmalara destek verdi. ATSO Başkanı Ali Bahar, Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Totoş ve Ali Özgür Karagöz’den oluşan ATSO heyeti, ilçedeki ilk ziyareti Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası’na (KUTSO) gerçekleştirdi. KUTSO Başkanı Fahri Özen’den felaketin neden olduğu zarar hakkında bilgi alan heyet, esnaf, çiftçi ve üreticilerin acil ihtiyaçlarını öğrendi. Yaraların en kısa sürede sarılabilmesi için ilgili makamlarla gerekli temasın kurulup koordinasyonun sağlanacağını belirten ATSO Başkanı Ali Bahar, ATSO ve Antalya OSB’nin tüm imkanları ile KUTSO’nun ve Kumluca halkının yanında olduğunu söyledi.

KUTSO ziyaretinin ardından şehir merkezindeki esnafı ziyaret eden ATSO Başkanı Ali Bahar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kumluca’da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Hasar tespit ve kurtarma çalışmalarını koordine edip vatandaşları ziyaret eden Bakanlara eşlik eden ATSO Başkanı Ali Bahar, esnaf ve çiftçilerin talep ve beklentileri hakkında Bakan Soylu ve Ersoy ile istişarelerde bulundu. ATSO ve Antalya OSB’nin yaraların en hızlı şekilde sarılabilmesi için imkanları dahilindeki her türlü çalışmayı büyük bir özveri ile yapacaklarını aktaran Bahar, Kumluca halkına, esnafına ve üreticisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afetlere hazır olmalıyız

Kumluca için öncelikli taleplerinin ödemelerin ve borçlarının ertelenmesi olduğunu belirten Başkan Bahar, üreticinin zararını karşılayacak mekanizmanın da hızla devreye alınmasını talep etti. İklim değişikliği nedeniyle bu tür afetlerin sıklıkla yaşanmaya başladığına dikkat çekerek sigorta, alt yapı ve donanım bakımından afetlere hazır bir duruma gelinmesinin önemine değinen Bahar; “Kurtarma çalışmaları sırasında en büyük ihtiyaçlardan birinin de yüksek miktardaki suyun tahliyesini kısa sürede yapacak bir motopomp olduğu görüldü. Bu büyüklükteki bir motopompun Antalya’da olmaması, Türkiye’de sadece Ankara, Kayseri ve İzmir’de bulunması ve bu illerden getiriliyor olması hızlı müdahaleyi imkansız kılıyor. Antalya gibi yoğun yağış alan, sel ve su baskını gibi afetleri çok kez yaşamış bir kentin bu acı deneyimler ışığında doğru planlama ve hazırlığını yapması elzemdir” dedi.

Yaralar hızla sarılacak

KUTSO Başkanı Özen’den Devletin tüm imkanları ile Kumluca’da olduğu bilgisi almaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını aktaran Başkan Bahar, “Devletimizin güçlü elinin Kumluca’nın omzunda olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun ivedilikle Kumluca’ya gelerek çalışmalara bizzat katılması, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un hassasiyeti ve çabası, Antalya milletvekillerimizin ve belediye başkanlarımızın gayreti ve desteği, Kumluca’nın yaralarının hızla sarılacağına dair çok güçlü mesajlardır. ATSO ve Antalya OSB aileleri olarak bizler de Kumluca için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.