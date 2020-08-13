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ATSO Başkanı Çetin’den sanayicilere ikinci 500 tebriği

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE BATI AKDENİZ EKONOMİSİNİ GELİŞTİRME VAKFI (BAGEV) BAŞKANI DAVUT ÇETİN, İSTANBUL SANAYİ ODASI (ISO) TARAFINDAN AÇIKLANAN “2019 YILI TÜRKİYE’NİN İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU” ARASINDA ANTALYA’DAN 2, ISPARTA’DAN 2, BURDUR BUCAK’TAN 1 FİRMANIN YER ALDIĞINI BİLDİREREK LİSTEDE YER ALAN FİRMALARI TEBRİK ETTİ.

ANTALYA 13.08.2020, 16:43
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ATSO Başkanı Çetin’den sanayicilere ikinci 500 tebriği

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından açıklanan “2019 Yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” arasında Antalya’dan 2, Isparta’dan 2, Burdur Bucak’tan 1 firmanın yer aldığını bildirerek listede yer alan firmaları tebrik etti.

Başkan Çetin açıklamasında şunları kaydetti:

“İstanbul Sanayi Odası’nın (ISO), geleneksel olarak her yıl yayımladığı “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Yılı Raporu” açıklandı. Bu çalışma sonuçlarına göre 2’si Odamız üyesi Antalya firmaları olmak üzere Bölgemizden beş firmanın İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer aldığını görüyoruz. Antalya, ilk 500 raporunda da 5 firma ile yer alma başarısını göstermişti.

Genel sıralamada Antalya’dan “Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.“ firması 2018 yılında 224. sırada iken 2019 yılında 91. sıraya yükselmiştir. “CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş.” de bu listede 358. sırada yer almıştır.

İkinci 500 Büyük Sanayi kuruluşu arasında yer alan iki Antalya firmasının 2019 yılındaki üretimden satışlar toplamı 653,4 milyon TL olup, Ekiciler Süt 393,8 milyon TL, CW 259,6 milyon TL üretimden satış elde etmiştir.

Ayrıca Batı Akdeniz Bölgemizde Isparta’dan ORMA Orman Mahsulleri Entegre Sanayi ve Ticaret AŞ 25., Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 242., Bucak’tan AS Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise 114. sırada “İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşları” listesinde yer alma başarısını göstermişlerdir.

Sanayi sektöründe değer üretmek zordur; güçlü bir altyapı ve insan kaynağının yanı sıra, teknoloji kullanımında başarı ve yeni trendleri takip gerektirir, fedakarlık ister. Bölgemiz, turizm ve tarıma dayalı ekonomisi nedeniyle büyük sanayi yatırımlarına destek verecek arzu ettiğimiz düzeyde bir altyapıya sahip değildir. Demiryolu, otoyol ve deniz taşımacılığı alanlarında yatırım ihtiyacımız halen devam etmektedir. Lojistik sorunlarının yanı sıra değişen koşullar, faiz ve kur dalgalanması gibi nedenlerle finansal yönetimde yaşanan zorluklar firmalarımızın cesur adımlar atmasının önündeki en büyük engellerdir..

ATSO olarak Antalya 4.0 raporumuzda ortaya konan vizyonu esas alarak sektörlerimizin sorunlarına çözüm üretmek, bölgedeki üretim ve inovasyon ekosistemine katkı koymak üzere yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Bölgemize yeni OSB ler kazandırıyoruz. Çalışmalarımızın özellikle ARGE yatırımları ile ortaya çıkan yeni başarı hikayelerine vesile olması bizleri gururlandırmaktadır. İnanıyorum ki sanayi sektörü firmalarımız üretim kapasitelerini bilimle ve inovasyonla yoğurarak çok daha büyük başarılara imza atacaklardır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm zorluklara mücadele ederek ürettikleri katma değer ve oluşturdukları istihdamla bizleri gururlandıran Bölgemizin ve Antalya’mızın değerli firmalarını kutluyor, önümüzdeki yıllarda daha fazla şirketimizin bu listede yer almasını diliyorum.”

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