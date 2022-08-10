ATSO Başkanı Çetin: “KOBİ’ler krediye erişemiyor”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, KOBİ’lerin krediye erişim sorununun arttığını, yeni kredi paketinin il ve sektör ihtiyaçları dikkate alınarak acilen açıklanmasını beklediklerini söyledi.

Yaptığı açıklamada, kredi ihtiyacının aciliyet kazandığını söyleyen Başkan Çetin, “KOBİ’lerin krediye erişim sorunu her geçen gün şiddetlenmektedir. Odamızda Bankalar Birliği ile Şubat ayında toplantı yapmış ve kredi ihtiyaçlarını ele almıştık. İzleyen dönemde KGF kredi paketinin de devreye girmesiyle talepler kısmen karşılanmıştı. Enflasyonun ve girdi maliyetlerinin hızlı artışı karşısında mevcut kredi düzeyi, işletmelerin kredi limitleri yetersiz kalmıştır” diye konuştu.

“Girdi tedariki yapılamıyor”

Sektörlerin sorunlar yaşadığını, finansman yetersizliği nedeniyle girdi tedariki yapılamadığını söyleyen Başkan Çetin, “Vadeli alım koşulları zorlaşmış, vadeli alımlarda uygulanan faiz oranları aşırı derecede yükselmiştir. Bu tür ihtiyaçlardan kaynaklanan kredi talebi önceki yıllarda ekonomik durgunluk ve pandemi koşullarındaki talepten tamamen farklıdır ve soruna doğru bir teşhis konulması büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Kredi artışı enflasyona göre yetersiz”

Verilerin kredi artışının enflasyona göre çok yetersiz kaldığını ortaya koyduğunu savunan Çetin, “Merkez Bankası ve BDDK verilerine göre yıllık TL kredi hacmindeki artış yüzde 60 oranındadır ve girdi maliyetleri artışıyla karşılaştırılamayacak kadar düşük bir düzeydedir. TÜİK verilerine göre yıllık üretici enflasyonu yüzde 144’e çıkarken elektrik ve doğal gaz maliyetleri yüzde 441, akaryakıt maliyeti yüzde 240 civarında artmıştır. Böyle bir maliyet artışı karşısında yüzde 60 oranındaki kredi artışının yeterli olmayacağı açıktır. Merkez Bankası, kredilerdeki sıkılaşmayı enflasyonu ve dövize yönelmeyi dizginleme amacıyla savunmaktadır. Oysa bu veriler ve şirketlerin döviz varlıklarının yılbaşına göre yüzde 10 oranında azalmış olması kredilerin enflasyon ve döviz talebini artırıcı etkisinin de olmadığına veya çok sınırlı olduğuna işaret etmektedir” dedi.

“Kredi artışları sektör ve il bazında dengeli değil”

Kredi artışının sektörler ve iller itibariyle dengeli olmadığını ifade eden Çetin, “Kredi artışı, ihracat ve reeskont kredilerinde yüzde 200, otomotiv, demir çelik gibi sektörlerde yüzde 100 civarında gerçekleşirken tarım, perakende ticaret, inşaat, mobilya üretimi, gıda imalatı sektörlerinde yüzde 50-55 civarında, eğitim, sağlık, restoran işletmeleri gibi hizmet sektörlerinde yüzde 30-50 arasındadır” diye konuştu.

“İhtiyacı olan krediye erişemiyor”

Bankaların kredi temininde yoğun çalıştıkları mali durumu güçlü firmalara öncelik verdiğini, ihtiyacı olanın krediye erişiminin iyice zorlaştığını kaydeden Çetin, “Sektörler arasındaki dengesizlik iller arasında da kendisini göstermektedir. Yıllık kredi hacmi artışı Ankara’da yüzde 73, İstanbul’da yüzde 62 iken Antalya’da yüzde 53’dür. Yılın ilk altı ayında kredi hacmi artışı Ankara, İstanbul ve İzmir’de yüzde 29 iken Antalya’da yüzde 20 oranında kalmıştır. Antalya’da yıllık yüzde 53, 6 aylık yüzde 20 kredi artışı da ortalama artıştır ve bazı sektörlerimizde bu oranlar çok daha düşük düzeydedir” dedi.

“Antalya’nın kredi engeline takılması Türkiye ekonomisini de etkiler”

Özellikle Antalya’da yaşanan kredi sıkıntılarının il bazında değil, ülke bazında olumsuz sonuçlar doğuracağını öngören Çetin, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Antalya’nın pandemi dönemi etkilerini geride bıraktığı bir dönemde böylesine kredi engeline takılması sadece üyelerimizi veya ilimizi değil, turizm geliri kanalıyla Türkiye ekonomisini de olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla ekonomi yönetimince haftalar önce devreye alınacağı ifade edilen yeni kredi paketinin il ve sektör ihtiyaçları dikkate alınarak acilen açıklanmasını bekliyoruz.”