ATSO Başkanı Çetin: " Destekler seçici ve sektörel bazda olmalı"

Desteklerin seçici ve sektörel bazda olması gerektiğini vurgulayan ATSO Başkanı Davut Çetin, " Destekler il, sektör hatta işletme bazında analiz yapılarak dağıtılmalı. Bu süreçte cirosu artan işletme de desteklerden faydalanıyor. O para da dövize veya emlak yatırımına gidiyor, gelir dağılımı daha da bozuluyor. Oysa genelgeyle kapanan ve kısıtlamalardan en çok zarar gören işletmelere öncelik verilmeli." dedi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Prof.Dr.İsmail Tatlıoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Erhan Usta, Ümit Özlale, Antalya Milletvekilleri Hasan Subaşı ve Feridun Bahşi, İl Başkanı Mehmet Başaran ile yönetim kurulu üyeleri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Totoş’un da bulunduğu ziyarette ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, İyi Parti Heyetine pandemi sürecinde ATSO’nun yaptığı çalışmalar ve Antalya ekonomisi hakkında bilgiler verdi.

“Antalya en fazla etkilenen kent”

Davut Çetin, ekonomisinin büyük oranda turizme bağlı olmasından dolayı pandemiden 81 il içinde en fazla etkilenen kentin Antalya olduğunu söyledi. Davut Çetin, “Antalya’nın durumu çok farklı. Ekonomimiz büyük oranda turizme bağlı olduğu için genelgeler ve kısıtlamalarla kapanan işletmelerden dolayı 81 il içerisinde en kötü etkilenen il olduk. Turizm tesislerimizin birçoğu faaliyete bile girmedi. Haziran ayı 4A zorunlu sigortalı sayısına bakarsak ülke genelinde geçen yıla göre 295 bin artış yaşanırken Antalya’da 148 bin düşüş gerçekleşti. Antalya en fazla sigortalı istihdam kaybı yaşayan il oldu. Turizme bağlı seyahat acentaları, taşımacılık sektörü, turizme bağlı çalışan gıda işletmeleri büyük yara aldı” dedi.

“Destekler seçici olmalı”

Desteklerin seçici ve sektörel bazda olması gerektiğini vurgulayan Davut Çetin, “Mart ayından beri her platformda aynı şeyi söylüyorum, pandemiden etkilenen işletmelere dünya çok ciddi destekler veriyor. Bazı gelişmiş ülkeler gayri safi milli hasılasının yarıya yakınını karşılıksız destek olarak işletmelerine dağıttı. Bizde yapılan destekler GSMH’nın yüzde 1’ine gelemedi. Seçici desteği bir türlü beceremedik. Destekler il, sektör hatta işletme bazında analiz yapılarak dağıtılmalı. Bu süreçte cirosu artan işletme de desteklerden faydalanıyor. O para da dövize veya emlak yatırımına gidiyor, gelir dağılımı daha da bozuluyor. Oysa genelgeyle kapanan ve kısıtlamalardan en çok zarar gören işletmelere öncelik verilmeli. Ekonomi, pandemiyle mücadele ile birlikte Türkiye’nin ana gündemi olmalı. TBMM’nin gündemini de kısır siyasi çekişmeler değil ana sorunlar oluşturmalı” diye konuştu.

İyi Parti TBMM Grup Başkanı Prof.Dr.İsmail Tatlıoğlu da," ATSO gibi ekonomiye yön veren sivil toplum kuruluşlarının görüşleri ve çalışmaları bizim için çok değerli. ATSO gibi kurumlarımızın düşüncelerini alarak kendi politikalarımızı revize etme fırsatı yakalıyoruz” şeklinde konuştu.