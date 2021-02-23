banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Beinsports Ali Koç'a dava açıyor
Beinsports Ali Koç'a dava açıyor
Trabzonspor'dan tarihi savunma
Trabzonspor'dan tarihi savunma
Ölünün arkasından yakışıksız konuşmak tazminat sebebi
Ölünün arkasından yakışıksız konuşmak tazminat sebebi
8 saat online kaldık, 3 saat sosyal medyada vakit harcadık
8 saat online kaldık, 3 saat sosyal medyada vakit harcadık
banner448

ATSO Başkanı Çetin: "Antalya sağlık turizmi pastasından daha fazla pay almalı"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO)Başkanı Davut Çetin, "ATSO tarafından yürütülen Türkiye’nin ilk Sağlık Turizmi Kümesi Projesi ile firmalarımızın kurumsallaşmasını ve ihracatlarını artırmayı hedefliyoruz" dedi. Çetin, Antalya’nın sağlık turizmi pastasından daha fazla pay alması gerektiğini bildirdi.

ANTALYA 23.02.2021, 10:23
2
ATSO Başkanı Çetin: "Antalya sağlık turizmi pastasından daha fazla pay almalı"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO)Başkanı Davut Çetin, "ATSO tarafından yürütülen Türkiye’nin ilk Sağlık Turizmi Kümesi Projesi ile firmalarımızın kurumsallaşmasını ve ihracatlarını artırmayı hedefliyoruz" dedi. Çetin, Antalya’nın sağlık turizmi pastasından daha fazla pay alması gerektiğini bildirdi.

Çetin yazılı bir açıklama yaparak, ATSO tarafından yürütülen Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) "ATSO Sağlık Turizmi Kümesi Projesi" hakkında bilgiler verdi.

Başkan Çetin, sağlık turizmi, Medical Tourism Index Raporu’na göre Dünya genelinde 100 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahip büyük bir sektör olduğuna dikkat çekti.

Dünya’nın en önemli turizm destinasyonlarından birisi olan Antalya’nın bu pastadan aldığı payın artması gerektiğini işaret eden Çetin, " Sağlık hizmeti sunan tesislerimizin kalitesi ve kaliteli hizmetin diğer ülkelere göre düşük fiyatlarla sunulması, Antalya’nın Avrupa’nın tamamına, Afrika’nın ve Asya’nın önemli bir nüfusuna 4 saatlik uçuş mesafesinde olması, kentimizin misafir ağırlama konusundaki başarısı ve tecrübesi gibi faktörler potansiyelimizin çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Biz de bu düşüncelerle ATSO olarak sağlık sektörümüzü küme yapısı ile uluslararası pazarlara açmak üzere bir 2019 yılında ATSO Sağlık Turizmi Kümesi Projesi çalışmalarımıza başlattık. Projemiz, Ticaret Bakanlığı’nın verdiği HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması) desteğini almaya hak kazandı ve 14 üye firmamızın dahil olduğu Türkiye’nin ilk sağlık kümesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

"Antalya, sağlık turizminde de öne çıkan bir destinasyon olabilir"

ATSO’nun, öncelikli çalışma alanlarından birisinin üyelerinin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmak ve ihracat kapasitelerini geliştirmek olduğunu belirten Başkan Çetin, "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizi uluslararası pazarlara açmak için çaba gösteriyoruz. Bugüne kadar gıda, tarım ve yapı sektörlerinde kümeler oluşturarak firmalarımızı yeni pazarlara açtık. Odamızın önem verdiği çalışma alanlarından biri de sağlık turizmi çalışmalarıdır. Amacımız, Antalya’ya daha çok sağlık turisti getirebilmek ve bunu ülkemize döviz girdisi sağlamak adına katma değere dönüştürebilmektedir. Odamızca oluşturulan ATSO Sağlık Turizmi Kümesi, sağlık turizmi alanında Türkiye’nin ilk kümesi olma özelliğine sahiptir. Sağlık turizminde "Antalya" markasının tanıtılmaya ve pazarlanmaya ihtiyacı var. İnanıyorum ki; Antalya, resort turizminde olduğu gibi sağlık turizminde de öne çıkan bir destinasyon olabilir. Biz, resort turizmi tecrübemizle sağlık hizmetini doğru bir şekilde bir araya getirirsek dünyaya şifa dağıtan bir kent konumuna gelebiliriz. Bunu başarabilirsek Antalya’nın Türkiye ekonomisine katkısını çok daha yukarılara taşıyabiliriz." dedi.

"Projenin ikinci faaliyeti, dijital pazarlama"

Proje kapsamında 14 üye firmaya "Yurtdışı Dijital Pazarlama" eğitimi verildiğini belirten Başkan Çetin sözlerini şöyle sürdürdü: "Projenin ikinci etkinliği olarak Ticaret Bakanlığı’ndan bir yetkilinin de katılımıyla firmalarımızın proje sorumlularına uluslararası pazarlara dönük olarak Dijital Pazarlama’nın nasıl yapılacağı anlatıldı. Bu kapsamda firmalarımız; Yurtdışı hizmet ihracatında dijital pazarlama, dijital pazarlama stratejisini ve planını oluşturma, müşteri ilişkilerini profesyonelce yönetmelerini sağlama, faaliyetleri izlenme, raporlanma ve maliyet kontrollerinin yapılması gibi konularda eğitim aldılar."

Başkan Davut Çetin, proje kapsamında 14 firmanın ATSO’nun koordinatörlüğünde çalışmalarına devam edeceğini ve hedef pazarlara güçlü şekilde açılacaklarını sözlerine ekledi.
Yorumlar (0)
banner422
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. İstanbulspor 22 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Altınordu 22 38
7. Ankara Keçiörengücü 22 37
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bursaspor 22 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Arsenal 25 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 24 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19