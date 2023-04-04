ATSO Başkanı Bahar: "İşletmelerin kira ve finansman maliyetleri düşürülsün"

Mart ayı enflasyon oranlarını değerlendiren ATSO Başkanı Ali Bahar, "Gıda enflasyonu ve kira artışları çalışanların refahını ağırlıkla etkilediği için ücret dengelerinin bozulmasına yol açmakta, istihdam ve üretimi de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle işletmelerin kira ve finansman maliyetlerinin düşürülmesi, çalışanların kira ve vergi yüklerinin azaltılması hususunda taleplerimizi uzun süredir dile getiriyoruz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,29 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 50,51’e geriledi. Enflasyon oranlarını değerlendiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, "Maalesef depremin yol açtığı üretim kayıpları, ilave harcama zorunlulukları, kuraklık, konut sorununa bağlı kira artışları, EYT tazminatları gibi finansman yük ve maliyetleri enflasyon baskısının devam etmesine neden olmaktadır" diye konuştu.

Kira ve finansman desteği

Gıda enflasyonu ve kira artışlarının sektöre olumsuz etkileri olduğunu kaydeden Başkan Bahar, "Çalışanlarımızın refahını etkileyen bu sorun ücret dengelerinin de bozulmasına neden oluyor, istihdam ve üretimi de olumsuz yönde etkiliyor" ifadelerini kullandı. Enflasyonla mücadele konusunda refah politikalarının daha güçlü bir biçimde gündeme gelmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Bahar, "Bu nedenle işletmelerin kira ve finansman maliyetlerinin düşürülmesi, çalışanların kira ve vergi yüklerinin azaltılması hususunda taleplerimizi uzun süredir dile getiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Enflasyon artışı devam ediyor"

Enflasyon artışında mevsimlik ürünler ve enerji haricinde enflasyon göstergelerinde katılık sebebiyle artışların devam ettiğini kaydeden Başkan Bahar, "Tüketici enflasyonunda baz etkisine ve giyim fiyatları indirimlerine, üretici enflasyonunda baz etkisiyle birlikte dünya genelinde ve yurt içinde enerji fiyatlarında geri çekilmeye bağlı düşüş görülmektedir" ifadelerine yer verdi. TÜFE’de aylık enflasyonun eğitimde yüzde 6,30 ile en yüksek kalem olduğunu belirten Başkan Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde 3,85 artışla lokanta ve otel grubu, yüzde 3,84 artışla gıda ve ayrıca konut ve ev eşyası grupları en fazla katkıyı yapmışlardır. Gıda enflasyonu sebze ve meyve değil, et gibi ürünlere ve işlenmiş ürünlere bağlı olarak artmış, Mart ayında en yüksek artış gösteren ürün yüzde 19,90 ile dana eti olurken, bunu yüzde 15,16 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri ve yüzde 11,16 ile yumurta izlemiştir."

"Hayvancılık için kalıcı politika üretilmeli"

Yıllık enflasyon oranında baz etkili düşüşün fiyatlarda gerileme anlamına gelmediğini, ancak fiyat artışlarının yavaşladığını dile getiren Başkan Bahar, "Üretici enflasyonu Mart ayında yüzde 0,44 ve yıllık yüzde 62,45 oranında artarken, bu artışın en çok gıda grubundan, daha sonra metal ve diğer inşaat malzemeleri gruplarından kaynaklandığını, enerji indirimlerinin ÜFE’ye olumlu yönde yansıdığı görülmekte" dedi. Enflasyonda kalıcı düşüş için üretim, harcama zorunluluğu, konut sorunu, EYT gibi birçok başlıkta kalıcı çözüm getirilmesi gerektiğini belirten Başkan Bahar, "Ayrıca hayvancılık sektöründe yaşanan yapısal sorunlarda önleyici ve telafi edici politika önlemlerinin daha etkili biçimde sürdürülmesi gereklidir" açıklamasında bulundu.