ATSO Başkanı Bahar: "Berber, kuaför ve güzellik salonları kapanmasın"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar; berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik 1 Ocak’ta başlayacak haftanın bir günü kapanma uygulamasının sektöre zarar vereceğini söyledi.

ATSO Başkanı Ali Bahar, Ticaret Bakanlığı tarafından berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapanmasına yönelik olarak 1 Ocak 2023 tarihine ertelenen kararın iptal edilmesini talep etti. Kararın, Antalya gibi özellikle turist yoğunluğunun fazla olduğu kentlerde esnafın kazanç kaybına ve hizmetin aksamasına neden olacağını savunan Bahar, uygulamanın merdiven altı işletmelere yarayacağını, iş yerlerinin haftanın bir günü kapanıp kapanmama konusundaki kararı kendilerinin vermesi gerektiğini söyledi.

"Üyelerden çok sayıda şikayet var"

Ticaret Bakanlığının; berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapanmasına yönelik uygulamanın 1 Ekim 2022 tarihinde başlamasını kararlaştırıldığını, sonrasında sektörden gelen itirazlar nedeniyle 1 Ocak 2023’e ertelediğini hatırlatan ATSO Başkanı Ali Bahar, konuyla ilgili üyelerden çok sayıda şikayet geldiğini aktardı. ATSO olarak kapanma uygulamasının yeniden ertelenmesini değil, tümden iptalini talep ettiklerini bildiren Başkan Bahar, "Ticaret Bakanlığının berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik haftanın bir günü kapalı olması uygulaması, 1 Ocak 2023’e ertelendi. Ancak bu konuda özellikle kozmetik ve kişisel bakım komitemiz aracılığıyla yönetim kurulumuza çok sayıda talep geliyor. Üyelerimiz Antalya gibi turizmin amiral gemisi olan bir kentte, bir günlük dahi olsa kapanma uygulamasının kendilerine zarar vereceğini belirtiyorlar" dedi.

"İşletmeler karar versin"

Haftanın bir günü kapatma kararını işletmenin kendisinin vermesi gerektiğini vurgulayan Bahar, şunları kaydetti:

"1 Ocak 2023 itibarıyla berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapatılması, Antalya gibi özellikle turist yoğunluğunun fazla olduğu, 7/24 yaşayan bir şehirde arz-talep dengesini bozar; esnafın kazanç kaybına ve hizmetin aksamasına neden olur. Kapanma, otel ve AVM içerisinde bulunan bu tür işletmelerde hem kiracı-yönetim açısından hem de misafirler açısından sorunlara neden olur. En önemlisi merdiven altı, kaçak çalışan işletmelerin ekmeğine yağ sürmekle kalmaz, ciddi bir vergi kaybına da neden olur. İşletmesini haftanın bir günü kapatıp tatil yapmak isteyen işletme, bunun kararını kendisi vermelidir. ATSO olarak talebimiz, 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi planlanan kararın tümden iptal edilmesidir."