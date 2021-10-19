ATSO, AÜ ve KALDER’den ’Sürdürülebilir Gelecek’ Webinarı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Akdeniz Üniversitesi ve KalDer işbirliğiyle düzenlenen “Sürdürülebilir Gelecek” konulu toplantı, 21 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da Webinar üzerinden gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmalarını ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, KalDer Başkanı Yılmaz Bayraktar ve Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker’in yapacağı toplantının ilk oturumunun başlığı; “Testi Kırılmadan: Sürdürülebilirlik.” KalDer üyesi Ali Gizer’in moderatörlüğünde gerçekleşecek “Testi Kırılmadan: Sürdürülebilirlik” oturumunda Prof. Dr. Levent Kurnaz ve ORAGRO Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çiçek birer konuşma yapacak.

Yönetim Danışmanı Celal Seçkin’in moderatörlüğünü üstlendiği “VUCA Dünyasında Yönetim” başlıklı oturumda ise Dr. Ömer Özkan, Bosch Mühendislik Elektrik ve Yazılım Sistemleri Müdürü Haluk Gözüyılmaz, KalDer Eğitmeni Aykut Alp Yılmaz konuk konuşmacı olacak.

Toplantının üçüncü oturumunun konusu; Pandemide Kurumsal Yılmazlık: Turizm (Resilience). Akdeniz Üniversitesi Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörü Cem Sakarya’nın moderatörlüğünü yapacağı oturumda Maxx Royal Montgomerie Golf Clup Genel Müdürü ve ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin, Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ, Aska Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Aslan ve Delphin Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Cömertoğlu birer konuşma yapacak. Toplantı, Kara Oklar Ekolojik Yaşam Çiftliği Sistem Lideri Orhan Aztekin’in “Organik Tarım” konusunu sunacağı özel oturumla sona erecek.