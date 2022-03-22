ATSO araç kiralama sektöründe hizmet kalitesini attırmayı amaçlıyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, araç kiralama danışmanı olarak çalışanların bilgi, beceri, yetkinliklerini ölçmek ve sektöre belgeli çalışan kazandırmak amacıyla ‘Araç Kiralama Danışmanı S4 Taslak Ulusal Yeterlilik’ çalışmasının kamuoyu görüşüne sunulduğunu bildirdi.

Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler meslek komitesi ve sektörün talebi doğrultusunda bir çalışma başlattıklarını belirten ATSO Başkanı Çetin, “Araç kiralama iş kolunda, araç kiralama danışmanı olarak çalışanların yeterliliklerini belirlemek, bilgi, beceri, yetkinliklerini ölçmek ve sektöre belgeli çalışan kazandırmak amacıyla “Araç Kiralama Danışmanı S4 Taslak Ulusal Yeterlilik” çalışmasının kamuoyu görüşüne sunuldu” dedi.

ATSO ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalandığını dile getiren Başkan Çetin, “Uzmanlar, meslek mensupları ve ATSO 46. Grup üyelerinin katılımları ile gerçekleştirilen toplantılar ve çalıştaylar sonucunda hazırlanan ulusal yeterlilik taslağının hazırlandı. 18 Nisan 2022 tarihine kadar ATSO’nun resmi internet sayfasında yer alan görüş formu üzerinden, kuruluşlardan gelecek olan öneri ve değerlendirmeler sonucunda taslağa son şeklinin verilecek” ifadelerini kullandı.

“Hizmet kalitesi artıracak”

Araç kiralama sektöründe iletişimden teknik bilgiye uzanan geniş bir alanda farklı bir uzmanlaşma gerektiğine dikkat çeken Davut Çetin şöyle konuştu; “Sektörde halihazırda bir eğitim altyapısı bulunmadığı için, genel olarak otomotiv, finans ve sigorta gibi farklı sektörlerden transferler veya alaylı olarak yetişen kişiler ile çalışıldığını görüyoruz. Oysaki sektörde, sunulan hizmet kalitesi ve çalışanlar için belirli standartların olması gerektiği açıktır. Bu hedef doğrultusunda Odamızın öncülüğünde hazırlanarak görüşe sunulan araç kiralama danışmanı ulusal yeterlilik çalışması, sektörde çalışma standartlarını belirleyerek, hizmet kalitesinin artmasına büyük katkı sağlayacak olup, haksız rekabeti engelleyecektir. İnanıyorum ki; bu çalışmalar önümüzdeki süreçte meyvelerini verecek, mesleki yeterlilik belgelerinin zorunlu tutulması ile sektördeki insan kaynağının kalite ve kapasitesi artacaktır.”