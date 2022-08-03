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Atlı Jandarma Timi Kemer’de turistlerle buluştu
Antalya’da Atlı Jandarma Timi, Kemer ilçesinde turistlere broşür dağıttı.
ANTALYA 03.08.2022, 12:27
Antalya’da Atlı Jandarma Timi, Kemer ilçesinde turistlere broşür dağıttı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Atlı Jandarma Tim Komutanlığı personeli, "Güvenli Turizm" mottosuyla turistlere yönelik bilgilendirme faaliyeti çerçevesinde Beldibi sahilinde broşür dağıtarak turist misafirlerle buluştu. Turistler ise atlara ilgi gösterip bol bol fotoğraf çektirdi.