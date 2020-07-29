Atıklar Dönüşüyor yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya üzerinden düzenlendiği, “Atıkları Dönüştürüyoruz” başlıklı yarışmada dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Birinci olan yarışmacıya hobi bahçesi, ikinciye balkon dolusu çiçek ve üçüncüye de 4 kişilik deniz altı turu hediye edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin atıkların çevreye zarar vermeden değerlendirilmesi amacıyla İnstagram üzerinden düzenlediği yarışmaya şehir içi ve dışından katılım gösterildi. Pandemi sürecinde evde kalmak zorunda olan vatandaşların evlerinde atık malzemelerden ürettikleri aksesuar, oyuncak, ev eşyası gibi objelerin yeniden değerlendirilmesini amaçlayan yarışmada birbirinden değerli 189 objeyi değerlendiren jüri üyelerinin kararı sonrası dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen ödül töreninde jüri üyeleri adına konuşan Çevre Yüksek Mühendisi Derya Ünver, 5 farklı kurum ve kuruluşu temsil eden jüri üyelerinin toplam 4 defa bir araya gelerek tüm ürünleri titizlikle değerlendirdiğini söyledi. Dereceye giren ve giremeyen herkesi kutlayan Ünver, “Asıl önemli olan tüm katılımcıların çevre duyarlılığının arttırılması konusunda yarışmaya katılarak destek olmalarıdır. Emek veren herkese teşekkür ederiz” dedi.

Büyükşehir belediyesine teşekkür

Antalya’da yılda 1.3 milyon ton evsel nitelikte atık oluştuğuna dikkat çeken Ünver,

bu atıklar için her yıl 54 futbol sahası büyüklüğünde toprağın atık depolamak için kullanıldığını söyledi. Evsel atıkların ancak yüzde 12’sinin geri dönüştürülebildiğinin de altını çizen Ünver, bunun ülke ekonomisine 2 Milyon TL katkı sağladığını ifade etti.

Atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümünü sağlamanın çevrenin korunması adına son derece önemli olduğunu da vurgulayan Ünver, bu konularda farkındalık oluşturmak amacıyla yarışma düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

“Atıklar ekonomiye katkı sağlıyor”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz de Antalya’nın en kıymetli hazinesinin çevre değerleri olduğunu ifade ederek, “Şehrimizin eşsiz güzellikteki doğasını, havasını, toprağını, suyunu kısacası tüm doğal değerlerini korumak hepimizin sorumluluğudur. Bu sorumluluk bilinciyle de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz” dedi. Gürbüz, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Eğitimi Birimini kuran ve sıfır atık belgesi alan ilk belediye olduğunun da altını çizdi. Gürbüz, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin entegre katı atık tesisleriyle atıkları enerjiye çevirdiklerini belirterek ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını söyledi.

Birinciye hobi bahçesi

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. “Atıkları Dönüştürüyoruz” yarışmasında Gazeteden Güllü Kutu çalışmasıyla Gülhan Ülker birinci, Leğenden Süs Havuzu isimli çalışmasıyla Berk Dinçman ikinci, Deterjan Kutusundan Saksı isimli çalışmasıyla Ecem Gözpınar ise üçüncü oldu. 12 obje ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Birinci olan yarışmacıya hobi bahçesi, ikinciye balkon dolusu çiçek ve üçüncüye de 4 kişilik deniz altı turu hediye edildi.