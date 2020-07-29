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Atıklar Dönüşüyor yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

GEN ATIKLAR DÖNÜŞÜYOR YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ (FOTOĞRAFLI) ANTALYA (İHA)- ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DÜZENLENDİĞİ “ATIKLARI DÖNÜŞTÜRÜYORUZ” BAŞLIKLI YARIŞMADA DERECEYE GİRENLER İÇİN ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ. BİRİNCİ OLAN YARIŞMACIYA HOBİ BAHÇESİ, İKİNCİYE BALKON DOLUSU ÇİÇEK VE ÜÇÜNCÜYE DE 4 KİŞİLİK DENİZ ALTI TURU HEDİYE EDİLDİ. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ATIKLARIN ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA İNSTAGRAM ÜZERİNDEN DÜZENLEDİĞİ YARIŞMAYA ŞEHİR İÇİ VE DIŞINDAN KATILIM GÖSTERİLDİ. PANDEMİ SÜRECİNDE EVDE KALMAK ZORUNDA OLAN VATANDAŞLARIN EVLERİNDE ATIK MALZEMELERDEN ÜRETTİKLERİ AKSESUAR, OYUNCAK, EV EŞYASI GİBİ OBJELERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ AMAÇLAYAN YARIŞMADA BİRBİRİNDEN DEĞERLİ 189 OBJEYİ DEĞERLENDİREN JÜRİ ÜYELERİNİN KARARI SONRASI DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ DÜZENLENEN TÖRENLE VERİLDİ. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI’NDA DÜZENLENEN ÖDÜL TÖRENİNDE JÜRİ ÜYELERİ ADINA KONUŞAN ÇEVRE YÜKSEK MÜHENDİSİ DERYA ÜNVER, 5 FARKLI KURUM VE KURULUŞU TEMSİL EDEN JÜRİ ÜYELERİNİN TOPLAM 4 DEFA BİR ARAYA GELEREK TÜM ÜRÜNLERİ TİTİZLİKLE DEĞERLENDİRDİĞİNİ SÖYLEDİ. DERECEYE GİREN VE GİREMEYEN HERKESİ KUTLAYAN ÜNVER, “ASIL ÖNEMLİ OLAN TÜM KATILIMCILARIN ÇEVRE DUYARLILIĞININ ARTTIRILMASI KONUSUNDA YARIŞMAYA KATILARAK DESTEK OLMALARIDIR. EMEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ” DEDİ. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR ANTALYA’DA YILDA 1.3 MİLYON TON EVSEL NİTELİKTE ATIK OLUŞTUĞUNA DİKKAT ÇEKEN ÜNVER, BU ATIKLAR İÇİN HER YIL 54 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE TOPRAĞIN ATIK DEPOLAMAK İÇİN KULLANILDIĞINI SÖYLEDİ. EVSEL ATIKLARIN ANCAK YÜZDE 12’SİNİN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLDİĞİNİN DE ALTINI ÇİZEN ÜNVER, BUNUN ÜLKE EKONOMİSİNE 2 MİLYON TL KATKI SAĞLADIĞINI İFADE ETTİ. ATIKLARIN YENİDEN KULLANIMI VE GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAMANIN ÇEVRENİN KORUNMASI ADINA SON DERECE ÖNEMLİ OLDUĞUNU DA VURGULAYAN ÜNVER, BU KONULARDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA YARIŞMA DÜZENLEYEN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR ETTİ. “ATIKLAR EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR” ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI MUSTAFA GÜRBÜZ DE ANTALYA’NIN EN KIYMETLİ HAZİNESİNİN ÇEVRE DEĞERLERİ OLDUĞUNU İFADE EDEREK, “ŞEHRİMİZİN EŞSİZ GÜZELLİKTEKİ DOĞASINI, HAVASINI, TOPRAĞINI, SUYUNU KISACASI TÜM DOĞAL DEĞERLERİNİ KORUMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR. BU SORUMLULUK BİLİNCİYLE DE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK ÇEVRENİN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZI HER ALANDA SÜRDÜRÜYORUZ” DEDİ. GÜRBÜZ, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÇEVRE EĞİTİMİ BİRİMİNİ KURAN VE SIFIR ATIK BELGESİ ALAN İLK BELEDİYE OLDUĞUNUN DA ALTINI ÇİZDİ. GÜRBÜZ, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ENTEGRE KATI ATIK TESİSLERİYLE ATIKLARI ENERJİYE ÇEVİRDİKLERİNİ BELİRTEREK ÜLKE EKONOMİSİNE DE KATKI SAĞLADIKLARINI SÖYLEDİ. BİRİNCİYE HOBİ BAHÇESİ KONUŞMALARIN ARDINDAN DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ. “ATIKLARI DÖNÜŞTÜRÜYORUZ” YARIŞMASINDA GAZETEDEN GÜLLÜ KUTU ÇALIŞMASIYLA GÜLHAN ÜLKER BİRİNCİ, LEĞENDEN SÜS HAVUZU İSİMLİ ÇALIŞMASIYLA BERK DİNÇMAN İKİNCİ, DETERJAN KUTUSUNDAN SAKSI İSİMLİ ÇALIŞMASIYLA ECEM GÖZPINAR İSE ÜÇÜNCÜ OLDU. 12 OBJE İSE MANSİYON ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ. BİRİNCİ OLAN YARIŞMACIYA HOBİ BAHÇESİ, İKİNCİYE BALKON DOLUSU ÇİÇEK VE ÜÇÜNCÜYE DE 4 KİŞİLİK DENİZ ALTI TURU HEDİYE EDİLDİ.

ANTALYA 29.07.2020, 16:23
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Atıklar Dönüşüyor yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya üzerinden düzenlendiği, “Atıkları Dönüştürüyoruz” başlıklı yarışmada dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Birinci olan yarışmacıya hobi bahçesi, ikinciye balkon dolusu çiçek ve üçüncüye de 4 kişilik deniz altı turu hediye edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin atıkların çevreye zarar vermeden değerlendirilmesi amacıyla İnstagram üzerinden düzenlediği yarışmaya şehir içi ve dışından katılım gösterildi. Pandemi sürecinde evde kalmak zorunda olan vatandaşların evlerinde atık malzemelerden ürettikleri aksesuar, oyuncak, ev eşyası gibi objelerin yeniden değerlendirilmesini amaçlayan yarışmada birbirinden değerli 189 objeyi değerlendiren jüri üyelerinin kararı sonrası dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen ödül töreninde jüri üyeleri adına konuşan Çevre Yüksek Mühendisi Derya Ünver, 5 farklı kurum ve kuruluşu temsil eden jüri üyelerinin toplam 4 defa bir araya gelerek tüm ürünleri titizlikle değerlendirdiğini söyledi. Dereceye giren ve giremeyen herkesi kutlayan Ünver, “Asıl önemli olan tüm katılımcıların çevre duyarlılığının arttırılması konusunda yarışmaya katılarak destek olmalarıdır. Emek veren herkese teşekkür ederiz” dedi.

Büyükşehir belediyesine teşekkür

Antalya’da yılda 1.3 milyon ton evsel nitelikte atık oluştuğuna dikkat çeken Ünver,

bu atıklar için her yıl 54 futbol sahası büyüklüğünde toprağın atık depolamak için kullanıldığını söyledi. Evsel atıkların ancak yüzde 12’sinin geri dönüştürülebildiğinin de altını çizen Ünver, bunun ülke ekonomisine 2 Milyon TL katkı sağladığını ifade etti.

Atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümünü sağlamanın çevrenin korunması adına son derece önemli olduğunu da vurgulayan Ünver, bu konularda farkındalık oluşturmak amacıyla yarışma düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

“Atıklar ekonomiye katkı sağlıyor”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz de Antalya’nın en kıymetli hazinesinin çevre değerleri olduğunu ifade ederek, “Şehrimizin eşsiz güzellikteki doğasını, havasını, toprağını, suyunu kısacası tüm doğal değerlerini korumak hepimizin sorumluluğudur. Bu sorumluluk bilinciyle de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz” dedi. Gürbüz, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Eğitimi Birimini kuran ve sıfır atık belgesi alan ilk belediye olduğunun da altını çizdi. Gürbüz, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin entegre katı atık tesisleriyle atıkları enerjiye çevirdiklerini belirterek ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını söyledi.

Birinciye hobi bahçesi

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. “Atıkları Dönüştürüyoruz” yarışmasında Gazeteden Güllü Kutu çalışmasıyla Gülhan Ülker birinci, Leğenden Süs Havuzu isimli çalışmasıyla Berk Dinçman ikinci, Deterjan Kutusundan Saksı isimli çalışmasıyla Ecem Gözpınar ise üçüncü oldu. 12 obje ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Birinci olan yarışmacıya hobi bahçesi, ikinciye balkon dolusu çiçek ve üçüncüye de 4 kişilik deniz altı turu hediye edildi.

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