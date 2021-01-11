ATB’den büyükşehir meclis üyelerine çiçek

Antalya Ticaret Borsası, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin meclis toplantısında üyelere üzerinde “Vazonuzdan çiçek kalbinizden sevgi eksik olmasın. Mutlu yıllar” yazılı çiçek buketleri armağan etti. 150 buketin dağıtıldığı yılın ilk Meclisi’nde Meclis üyeleri, Borsa Yönetimi ve Çiçekçiler Meslek Komitesi’ne teşekkür etti.

Çiçek dağıtımı öncesinde Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Hüseyin Simav, Çiçekçiler Meslek Komitesi Başkanı Ertan Altundağ, Genel Sekreteri Tolgahan Alavant ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol’u ziyaret etti. Hüseyin Simav, Çiçekçiler Meslek Komitesi’nin Antalya’da önemli bir sektör olan çiçekle ilgili farkındalık oluşturmak için Belediyesi Meclis Üyelerine çiçek dağıtmak istediklerini söyledi.

Kesme çiçeğin yüzde 44’ünü Antalya üretiyor

Antalya’da çiçek üretimiyle ilgili bilgi veren Komite Başkanı Ertan Altundağ, Türkiye’de kesme çiçeğin yüzde 44’ünü Antalya’nın ürettiğine dikkat çekti. Çiçeğin kent yaşamında daha çok var etmek için çalışmalar yapılması gerektiğini kaydeden Altundağ, “Çiçek hayatımızı güzelleştirir. Kentin değişik noktalarında çiçek satış merkezleri oluşturulması bu anlamda çok önemli” dedi.

Cansel Çevikol, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in projeleri arasında yer alan çiçek satış noktalarıyla ilgili çalışacaklarını belirtirken, “Kesme çiçek sektörünün yaşadığı zorlukları biliyor, çalışmalarımızı ortak akıl ile katılımcı bir anlayışla yürütmeye devam ediyoruz” dedi. Çevikol, çiçek üreticisinin her zaman yanında olduklarını söyledi.