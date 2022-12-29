ATB ve AGC’den Tarım Haberciliği protokolü

Antalyalı gazetecileri ve iletişim fakültesi öğrencilerini tarım haberleri konusunda bilinçlendirmek, gazetecilerin; gazeteci adaylarının mesleki gelişimlerine katkı sunmak ve toplumun tarım haberleriyle ilgili doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla Antalya Gazeteciler Cemiyeti ile Antalya Ticaret Borsası arasında eğitim ve iş birliği protokolü imzalandı.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti, üyelerinin ve genç gazeteci adaylarının tarım haberleri konusunda yetkinlik kazanması için Antalya Ticaret Borsası ile birlikte yürütülecek bir projeye imza attı. AGC idare merkezinde imzalanan protokolle hayata geçirilen proje çerçevesinde AGC üyesi gazeteciler ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri uzmanlardan tarım haberciliği konusunda eğitim alacak. Ocak ayında başlayacak ve bir ay sürecek eğitimler sonunda katılımcılar için sertifika töreni düzenlenecek.

“Bu sayede toplum da doğru bir habere ulaşmış olacak”

AGC Başkanı İdris Taş, “Tarım haberciliği özel bir ihtisas alanı olarak değerlendirilmelidir. Antalya gibi tarımsal faaliyetleriyle dünyada rekabet eden bir şehirde görev yapan meslektaşlarımızın her alanda kendilerini geliştirmesi için biz meslek örgütü olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Öğrenmenin, eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu her fırsatta dile getiriyorum. Kentimizin önemli dinamiklerinden Antalya Ticaret Borsası ile bugün çok önemli bir protokole yine bir ilke imza atıyoruz. Protokol çerçevesindeki eğitimler ile üyelerimiz ve iletişim fakültesi öğrencileri tarım haberlerini toplama, yazma ve sunma aşamalarında nelere dikkat edecekleri, nelerden yararlanacakları, hangi dili kullanacakları konularında konunun uzmanları tarafından bilgilendirilecek. Bu sayede toplum da doğru bir habere ulaşmış olacak” diye konuştu.

“Örnek bir projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz”

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Başkanı Ali Çandır, Antalya’nın marka değeri açısından önemli bir iş birlikteliğine imza atmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Antalya Gazeteciler Cemiyeti ile eğitim alanında değerli bir çalışma başlatıyoruz. Protokol çerçevesinde verilecek eğitimlerle; tarımsal haberlerin anlatımında standart bir dile kavuşulması, okuyucunun tarımsal konularda doğru bilgilendirilmesi, habere konu kişi, grup ya da kurumları zedeleyici bir dilden kaçınılması, bilgi toplama ve talep etme yolları hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanıyor. Örnek bir projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Turizmin yanında tarım ile de marka bir kent olan, “Tarımın başkenti” olarak tanımladığımız Antalya’mızda tarımın daha iyi anlatılmasını sağlayacak iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ne bu konudaki hassasiyetleri için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.