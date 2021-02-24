banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Acun Ilıcalı'nın torunundan ilk fotoğraf
Acun Ilıcalı'nın torunundan ilk fotoğraf
DSÖ'den dikkat çeken haftalık rapor
DSÖ'den dikkat çeken haftalık rapor
Diyanet'ten 81 ile 'kıble uzmanı' ataması!
Diyanet'ten 81 ile 'kıble uzmanı' ataması!
67 mahkum hayatını kaybetti!
67 mahkum hayatını kaybetti!
banner448

ATB Şubat ayı meclis toplantısı

Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı elektronik ortamda yapıldı. ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında toplanan Şubat Meclisi’nde Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ekonomi ve tarımla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ANTALYA 24.02.2021, 13:56
1
ATB Şubat ayı meclis toplantısı

Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı elektronik ortamda yapıldı. ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında toplanan Şubat Meclisi’nde Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ekonomi ve tarımla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Gara şehitleri anıldı”

Konuşmasına Gara şehitleri anarak başlayan Başkan Ali Çandır, “İnsanlığın en habis kanseri olan terörizm, vicdan sahibi insanların yüreğini bir kez daha yaktı. Şehitlerimizin acısı, bir yıldır yaşadığımız salgın yıkımı ve çok uzun bir süredir yaşamakta olduğumuz ekonomik zorlukları unutturdu. Terörü ve terörü destekleyen her türlü anlayışı lanetliyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ateş düşen ocaklara sabırlar diliyoruz. Onların acıları hepimizin acısıdır” dedi.

“Tekrar 2020 yılını yaşama gücümüz yok”

Ekonomimizin salgına, büyüyememe, istihdam yaratamama, enflasyonu düşürememe, dövizde istikrarı sağlayamama ve borç sarmalını düzeltememe gibi sırtındaki ağır yüklerle girdiğini kaydeden Çandır, “Ekonomimiz salgından ağır bir şekilde etkilenmiştir, etkilenmeye de devam ediyor. Üzülerek görmekteyiz ki bu etkilenme, toplumun ve üretici kesimlerin geneline yayıldı. Devletin çabası, piyasanın anlayışı ile 2020 yılını bir gayretle atlattık. Ama artık hiçbirimizin 2020 yılını bir kez daha yaşamaya gücü bulunmuyor. Geçen ay 2021 yılı için en büyük riskin seri iflas riski olduğunu belirtmiştim. Hem devlet hem de millet olarak bu riskten kaçınmak için üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeliyiz. Aksi halde hepimiz altında kalacağız” diye konuştu.

“Borç ödemek için kredilere yüklendik”

Dünyaya açılan pencere olan Antalya’nın bir yıldır dünya ile bağlantısının kesik olduğunu belirten Başkan Çandır, salgında ülke 1 şok yaşarken, Antalya’nın 3 şok yaşadığını yineledi. Çandır, buna rağmen, ülke genelinde yüzde 6.5 azalan ihracata karşılık, Antalya’da yüzde 13’lük artış yaşandığını ve bunda yaş meyve sebze ihracatının etkisinin büyük olduğuna dikkat çekti. 2020 yılında dış ticaretteki bu başarıya karşın iç ticarette önemli ölçüde daralma yaşandığını vurgulayan Çandır, ekonomik verileri paylaştı. Çandır, çekle ödeme hacminin 2020 yılında Türkiye genelinde yüzde 8 artış gösterirken Antalya’da yüzde 21 azaldığını ancak borç ödemek için banka kredilerine yöneldiğimize dikkat çeken Çandır, “Bunun kaçınılmaz sonucu olarak ülkemiz iş dünyasında yüzde 35 olan kredi büyümesi, kentimizde yüzde 50 civarında oldu. Yani 2020 yılındaki yükümlülüklerimizi tekrar borçlanarak yerine getirebildik” dedi. Borcun yanı sıra vergi yüklerinin da geçen yılın birikimiyle ödenmeyi beklediğini belirten Çandır, “Bunlar da bizi sıkıntıya sokacak. Bu yüklerin altında kalkmanın bir yolu iş hacmimizi geliştirmekse, bunun önü açılmalı ve kolaylaştırılmalı. Salgın koşullarına dikkat ederek iş yapmak mümkün. Kontrollü şekilde açılma sağlanmalı” diye konuştu. Çandır, 2021 sonuna kadar kamuya ait borçlarının mutlaka ertelenmesi, kısa çalışma ödeneğinin de Haziran ayı sonuna kadar uzatılması gerektiğini söylerken, “Özellikle küçük işletmeler için bu hayati derecede önemli” şeklinde konuştu.

“Tarım fakirleşti”

Antalya’nın bütün zorluklara rağmen tarımsal performansıyla yüz güldürdüğünü ifade eden Ali Çandır, ancak bu performansın sürdürülebilir olmadığını söyledi. Dövize bağlı tarımsal girdilerdeki fiyat artışlarının yarısının bile tarım ürünleri fiyatlarına yansıtılamadığını kaydeden Çandır, bunun tarım kesiminin tamamını fakirleştirdiğini belirtti. Çandır, gübreden ambalaja kadar bütün girdilerin fiyatının 2 kat arttığını, bu maliyetlerin tarım ürünleri fiyatına yansımadığını vurguladı.

Çandır, Merkez Bankası Başkanı’na tarımdaki en büyük sorunun vade farkı olduğunu ilettiklerini, Ziraat Bankası destekli bir sistemin kurulmasına ihtiyaç olduğunu bildirdiklerini söyledi. Çandır, dijital ortamda tedarik ortamına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yakın geçmişte serada, bahçede ve tarlada toplanamayan ürünleri, kesime gönderilmek zorunda kalınan hayvanları ve diğer üretimden uzaklaşmayı gerektiren zorlukları herkesin hatırladığını belirtirken, 2021 yılında tarım kesimimizi bir kez daha bu duruma düşürmemeliyiz. Üretime, ürün işlemeye ve ticarete adaletli rekabetçilikle devam etmesini sağlamalıyız” dedi. Çandır, enflasyon açıklanınca tarım ürünlerinin töhmet altında kaldığını belirtirken, bu kapsamda referans görevi görmesi amacıyla hal endeksini açıkladıklarını kaydetti. Çandır, “Eylül ayından beri her ayın 2’sinde yaptığımız bu paylaşım ekonomi çevreleri tarafından kullanılıyor” şeklinde konuştu.

“İstihdamı büyütemedik

İstihdam ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Ali Çandır, ekonominin kendi büyüme hızının yarısından az bir istihdam büyümesi sağlayabildiğine dikkat çekti. Çandır, son 15 yılda yıllık ortalama yüzde 4.8 büyüyen ekonomimize karşılık yıllık ortalama yüzde 2.3 büyüyen bir istihdam ile karşı karşıyayız. Bu durum sürdürülebilir değil. Sosyal ve toplumsal açıdan istihdam edilen insan yoğunluğumuz hayati derecede önemli. İstihdam mutlaka ciddiye alınması gereken bir konudur. Önümüzdeki en hayati konulardan biri istihdamdır” uyarısında bulundu. Çandır, istihdam sorununu sürdürebilir olarak çözmenin yolunun tarımdan geçtiğini söylerken, tarımın iş gücünü bünyesinde barındırmaya müsait sektör olduğunu belirtti. Çandır, “İstihdam zafiyetini gidermesi bakımında da tarım sektörüne stratejik bir önem verilmelidir” dedi. 3 yıl önce tarımsal istihdam ve sosyal güvenlik kapsamlı bir rapor hazırlayarak ilgililer ve karar vericilerle paylaştıklarını anımsatan Başkan Çandır, “Devletimiz azımsanmayacak miktarda sosyal destek veriyor. Ancak bu destekler insanları üretmekten çok çalışmamaya yöneltiyor. Biz sosyal destek kesilecek diye sigorta yapacak işçi bulamıyoruz” diye konuştu.

ATB Başkanı Ali Çandır, meslek komiteleri üyelerinin talebi üzerine, kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımları için 20 Şubat olan başvuru süresinin 23 Mart tarihine, tarıma dayalı ekonomik yatırımları için 3 Mart olan başvuru süresinin 9 Nisan tarihine ertelendiğini, ayrıca TSE ve CE belgeleri şartlarında da yeni düzenlemelere gidildiğini bildirdi. Çandır, “Taleplerimizin kısa sürede olumlu sonuçlanmasını sağlayan başta TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye teşekkür ediyorum” dedi.

“Yüz yıllık hafızayı kitapta topladık”

Bir asırlık geçmişe sahip Antalya Ticaret Borsası’nın kurumsal hafızamızın unutulmaması ve geleceğe aktarılması amacıyla 100. yıl kitabını hazırladıklarını bildiren Çandır, kitabın yararlı olmasını diledi.

Meclis’te üyeler, sektörleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, kurdaki aşırı dalgalanmanın büyük sıkıntı oluşturduğunu dile getirdi. Meclis üyeleri, “Uygulanabilir yapısal reformların bir an önce uygulamaya geçmesi hepimiz için faydalı sonuçlar doğuracaktır” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. Altınordu 23 41
4. İstanbulspor 22 40
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19