ATB Meclis Başkanlığına Ekinci seçildi

Antalya Ticaret Borsası’nın(ATB) meclis başkanlığına Erdoğan Ekinci seçildi.

ATB’nin yeni dönem ilk meclisi, mecliste yaşı en büyük Meclis Üyesi Veli Karasu başkanlığında toplandı. ATB Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda meclis üyeleri, meclis başkanlık divanını belirledi. Meclis başkanlığı için aday olan Erdoğan Ekinci, meclis üyelerinin oyuyla başkanlığa seçilirken, yardımcıları Abdullah İnan ve Murat Köseoğlu, katip üye ise Veli Karasu oldu.

Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, bu dönemde de el ele vererek, hep birlikte üyeler adına çalışacaklarını belirterek, "Seçimlerde oy kullanan tüm üyelerimize teşekkür ediyor, görev alan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Makamlar, mevkiler, unvanlar gelip geçicidir. Önemli olan görev yaptığımız süre içerisinde üyelerimiz, sektörümüz, kentimiz ve ülkemiz menfaatine hangi kalıcı işleri yaptığımızdır. Hepimizin görevini bu anlayışla yerine getireceğine inanıyorum” diye konuştu.

Ekinci, meclis divanına seçilen başkan yardımcıları ve katip üyeye de başarılar dilerken, “Yapacağımız tüm hizmetlerin, birlik ve beraberlik içerisinde yapılmasını diliyorum” dedi.

"Aynı heyecanla çalışacağız"

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimlerimizi geleneklerimize ve etik kurallara uygun bir şekilde tamamladık. Oy kullanan üyelerimize, Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu’na, sandık görevlilerine ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Antalya Ticaret Borsası 100 yılı aşan tarihi ile tarım sektörüne, Antalya’ya ve ülkeye önemli katkılar sağlıyor. Asırlık kurumumuzun itibarına ve geleneklerine uygun olarak çalışmalarımızı aynı sorumlulukla sürdüreceğiz. Üyelerimizin güvenini boşa çıkarmamak için aynı ruh ve aynı heyecanla, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"Kimsenin gölgesine girmedik"

Göreve geldikleri ilk günden bu yana hizmet odaklı çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çandır, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kurumumuza ve kamuoyuna duyduğumuz sorumluluk gereği hiç kimsenin gölgesine girmedik, kimseye de gölge etmedik. Üyelerimizin sorunları ve hakları uğruna, sektörümüzün ve kentimizin geleceğini gözeterek çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürdük. Bu çalışmalar bünyesinde hiçbir kişisel çıkar ya da gelecek peşinde olmadık. Hepimiz, kurumsal sorumlulukla birlikte hareket etmenin ve ortak akıl üretmenin etkili sonuçlarını elde etmeye odaklandık” ifadelerini kullandı.

Başkan Çandır, üyelerin tercihiyle göreve gelen meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, TOBB delegeleri, kurul ve komisyonlarında görev alanları kutlarken, “Aynı sorumlulukla ve şevkle çalışmalarımızı hep birlikte yürüteceğimize inanıyorum. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımıza bugüne kadar yapmış oldukları hizmetler için teşekkür ediyorum” dedi.

"Meclisin yüzde 21’i yenilendi"

Meclis Başkanlığına seçilen Erdoğan Ekinci’ye kutlayan Başkan Çandır, meclis divanına seçilen üyelere başarı diledi. Meclis üyeleri ve meslek komitesi üyelerinde değişiklikler yaşandığını söyleyen Çandır, “Meslek komitelerimizin yüzde 31’i, meclisimizin ise yüzde 21’i yenilendi. İlk kez seçilen arkadaşlarımızın dinamizmi ve tekrar seçilen arkadaşlarımızın tecrübesiyle daha verimli bir dönem geçireceğimize inanıyorum. 2022-2026 dönemi için yönetim kurulu olarak sizlerden beklentimiz, Borsamızın mutfağı olarak tanımladığımız meslek komiteleri toplantılarında sektörlerinizin sorun, talep ve önerilerini daha fazla dile getirmeniz, proje fikirleri sunmanız ve meclisimiz adına sonuçlarının takipçisi olmanızdır” diye konuştu.

"Katılımcı olacağız"

Borsa’nın kuruluşundan bu yana yalnızca üyelerinin sorunlarıyla dertlenen bir kurum olmadığını, tarımın, Antalya’nın ve ülkenin gündeminde yer alan konularla ilgili de söz söylediğini kaydeden Başkan Ali Çandır, “Borsamız, üzerine vazife gördüğü konularda görüşlerini dile getiren aktif ve yapıcı bir kurum olarak da faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu çerçevede meclis toplantılarımızda görüş ve önerilerinizi dile getirmekten ve katılımcı olmaktan çekinmeyiniz. Sizler konuştukça bizler mutlu olacağız. Yönetim kurulu olarak sizlerin sesinin daha gür çıkması için çalışacağız” dedi.