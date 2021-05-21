ATB eski başkanlarından Ulvi Yerebakan hayatını kaybetti

Antalya Ticaret Borsası’nın eski başkanlarından Ulvi Yerebakan 91 yaşında yaşamını yitirdi.

1930 yılında Antalya’da doğan Ulvi Yerebakan, 1950’de üyesi olduğu Borsa’da 2005 yılına kadar aktif olarak görev aldı. Antalya Ticaret Borsası’nda 1978-1981 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1987-1992 yılları arasında da Meclis Başkanlığı yapan Ulvi Yerebakan, borsanın çeşitli organlarında çalıştı. Müziğe olan tutkusuyla bilinen Yerebakan, Antalya’nın en renkli simaları arasında yer alıyordu. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren Ulvi Yerebakan, Andızlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“Çandır’dan başsağlığı mesajı”

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya’da ticaretinin gelişmesine katkı sağlayan Ulvi Yerebakan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını kaydetti. Yaşama sevinciyle tanıdığı Yerebakan’a Allah’tan rahmet dileyen Çandır, Yerebakan’ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.