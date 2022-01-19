banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Acun Ilıcalı Hull City'yi almak için ne kadar ödedi?
Acun Ilıcalı Hull City'yi almak için ne kadar ödedi?
Tosuncuk Davasında Yeni Gelişme!
Tosuncuk Davasında Yeni Gelişme!
Omicron varyantına iki yeni belirti daha eklendi
Omicron varyantına iki yeni belirti daha eklendi
Balıkçı Kenan yarıyıl tatilinde öğrencileri unutmadı
Balıkçı Kenan yarıyıl tatilinde öğrencileri unutmadı

ATB Başkanı Çandır: “Kayıtlı istihdamda tarım başta olmak üzere lider kentiz”

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır “Kayıtlı istihdamda tarım başta olmak üzere lider kentiz. Eğitim düzeyinde de lider konumdayız. Turizm yatak kapasitesinde, örtü altı üretim kapasitesinde ve dünyaya açıklıkta lider kentiz” dedi.

ANTALYA 19.01.2022, 15:46
ATB Başkanı Çandır: “Kayıtlı istihdamda tarım başta olmak üzere lider kentiz”

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır “Kayıtlı istihdamda tarım başta olmak üzere lider kentiz. Eğitim düzeyinde de lider konumdayız. Turizm yatak kapasitesinde, örtü altı üretim kapasitesinde ve dünyaya açıklıkta lider kentiz” dedi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2022 faaliyet yılı ilk toplantısının konuğu Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Antalya Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır oldu. Başkanlığını ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı’nın gerçekleştirdiği toplantıda Çandır, Antalya ekonomisi ve ihracatına ilişkin bilgileri paylaştı.

“Kredilerde artış yaşanıyor ancak büyümemizi sağlamıyor”

Kullanılan kredilerin Antalya ekonomisine büyüme katkısı olmadığını dile getiren Ali Çandır, “Kredi ve mevduat konusunda oranımız açıklanan son veriyle 1.6’nın üzerine çıktı. Yani 160 TL’lik kredi kullanımımıza karşılık 100 TL’lik mevduat biriktirebildik. Tarihi ortalamamızda ise krediden fazla mevduat bulunmaktadır. Türkiye ortalaması ise 1.1 düzeyinde. Antalya’da 2021 yılının ilk 10 ayında kullanılan kredilerde yüzde 17’lik artış yaşanırken ülkemizde yüzde 14’lük artış yaşandı. 2020 yılında ülkemizde yüzde 47 kentimizde yüzde 35 oranında artış yaşanmıştı. Ancak kullandığımız krediler artık büyümemizi sağlamıyor” diye konuştu. Tarımsal kredi konusunda yüzde 5’in üzerine çıkıldığını belirten Çandır, “Turizmde de benzer bir eğilim yaşanmış ve ülke payımız yüzde 30’lardan yüzde 42’leri aşmıştır. Yani tarım ve turizm kredi ile varlığını sürdürmektedir” dedi.

“Türkiye ortalamasında ihracat”

Antalya ihracat performansının 2021 yılında yüzde 32’lik bir artışla Türkiye ortalamasının altında kaldığına işaret eden Başkan Çandır, “Ülke ortalaması yüzde 32 iken Antalya’da 2021 yılında 1 milyar 865 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Yüzde 0.9 düzeyinde olan genel ihracat payı ile 15. sırada yer alıyoruz” diye konuştu. Tarım ihracatında 1 milyar doları aşan bir kent olarak Antalya’nın yüzde 3.5 payı olduğuna işaret eden Başkan Çandır, “Maden ve sanayi ürünleri ihracatında yüzde 38’lik artışla Türkiye ortalamasında bir ihracat gerçekleşirken sanayideki yüzde 20 artışla, yüzde 32 artış gösteren ülke ortalamasının çok gerisindeyiz. Tarım ve gıda ihracatında yüzde 32’lik artışla, yüzde 22 artış gösteren Türkiye’nin üzerinde performans gösterdik. Ancak Antalya olarak ürün gamında, gelecekte, küresel rekabet avantajı sağlayabileceğimiz tohum, fide üretimi gibi alanlara evirmeliyiz. Özellikle son 10 yıldır yaş sebze ve turunçgil ihracatındaki birim fiyatlarımız hızla geriliyor” şeklinde konuştu.

“100 Dolarlık yaş sebze ihracatının 44 Dolarını Antalya yaptı”

Yaş sebze ihracatında yüzde 13 gerileme olduğunu belirten Başkan Çandır, “Yaş sebzede 2010 yılında 920 ton ihracat gerçekleşirken 2021 yılında 797 tona düştü, domateste 2010 yılında 892 ton 2021 yılında 683 ton ile yüzde 23 gerileme söz konusu, turunçgilde yüzde 33 ton olan ihracatımız 2021’de 492 tona düştü” dedi. Gerileme rakamlarına rağmen her 100 dolarlık yaş sebze ihracatının 44 dolarını Antalya’nın yaptığını belirten Çandır, “100 dolarlık domates ihracatının 43 doları Antalya’dan yapılmış. Narenciye ihracatının ise 3 dolarını Antalya olarak biz yapabilmişiz” diye konuştu.

“Dünyaya açıklıkta lider kentiz”

Antalya’nın son 40 yılda yapısal eğilimlerinde iki önemli başarı hikayesi olduğun belirten Başkan Çandır, “İlki 80’li yıllarda yaşanan turizm atılımıdır. İkincisi ise 90’lı yıllardaki örtü altı üretim atılımıdır. İlk 20 yılda Antalya kredi ve mevduat oranı, tasarruf ağırlıklı bir seyir izlerken özellikle son 10 yılda hızla yükselen bir seyir izlemiştir” dedi. Kentte iş yapma karakterinin yaşanan zorluklara rağmen uzun yıllar korunabildiğini belirten Başkan Ali Çandır, “Mesela borcuna sadakatte ülke ortalamasının üzerinde kalmayı hala başarmaktayız. Kayıtlı istihdamda tarım başta olmak üzere lider kentiz. Eğitim düzeyinde de lider konumdayız. Turizm yatak kapasitesinde, örtü altı üretim kapasitesinde ve dünyaya açıklıkta lider kentiz” diye konuştu. Uzun yıllar boyunca ihracatçı bir kent olma özelliğini koruyan bir Antalya olduğunu belirten Ali Çandır, “Türkiye ve Antalya özelinde tarımda teknoloji kullanımında öncelikli olarak gübre ihtiyacını, ilaç ihtiyacını, sulama ihtiyacını, hasat zamanını tespit edecek sensörlere yani ürün verimi ile ilgili olan teknolojilere ihtiyacımız var. Ürün toplama gibi emek yoğun alanlarda teknoloji ihtiyacımız öncelikli değil. Şu an bu alanlarda istihdama, kalifiye işgücüne ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Tarım teşvikleri çiftçilere”

Tarımsal teşviklerin kredi alabilenlere verilmesi konusunun yanlış olduğunu belirten Başkan Ali Çandır, “Tarım sektörü, küçük aile çiftçiliğinin yapısına uygun sosyal güvenlik, gıda, gelir, yaşam güvenliği yerinde tutunabilmeyi sağlar. Tarımsal ve sosyal politikalar eşgüdümle yürütülmeli. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki kırdan kente göçün nedenleri arasında ekonomik faktörler kadar eğitim, sağlık hizmetleri, çalışma ve yaşam koşullarının olumsuzluğu da var” diye konuştu. Etkin ve kontrollü bir üretim sisteminin kooperatif ve birlikler vasıtasıyla gerçekleşebileceğinin altını çizen Ali Çandır, “Tarımsal örgütlerin gelişmesi ayrıca, tarım sektöründeki ilave pek çok sorunun çözümünde rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 21 42
3. Beşiktaş 22 35
4. Hatayspor 21 35
5. Başakşehir 20 34
6. Adana Demirspor 22 34
7. Fenerbahçe 21 33
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 22 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 21 27
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11