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ATB Başkanı Çandır: “Antalya bitkisel üretimde Türkiye birincisi”

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATSO Dostlar Grubu’nun konuğu oldu. Kahvaltılı toplantıda, Antalya’nın tarımı, ticareti, kent bilinci konuşuldu.

ANTALYA 25.03.2022, 10:57
ATB Başkanı Çandır: “Antalya bitkisel üretimde Türkiye birincisi”

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATSO Dostlar Grubu’nun konuğu oldu. Kahvaltılı toplantıda, Antalya’nın tarımı, ticareti, kent bilinci konuşuldu.

“Birim fiyat ihracat gelirinde azalma”

Antalya’nın 8 buçuk milyon ton üzerinde ve 16 milyar TL değerinde bitkisel üretim gerçekleştirdiğini kaydeden Çandır, “Bitkisel üretimde Türkiye’de birinci sıradayız” dedi. 2021 yılı TÜİK rakamlarına göre örtüaltı tarım alanlarının yüzde 38’ine sahip olan Antalya’nın üretim miktarının yüzde 51’ine sahip olduğunu söyleyen Çandır, 2021 tarımsal ihracatının 1 milyar 50 milyon olduğuna dikkat çekti. Çandır, son 10-12 yıldır yaş sebze ve turunçgil ihracatındaki birim fiyatların gerilediğini vurgularken, “2010 yılında yaş sebzede ton başı 920 dolar kazanırken, bu rakam tonda 797 dolara kadar geriledi. 2012 yılında turunçgilde ton başına ihracat rakamımız 739 dolar iken bu rakam 492 dolara kadar geriledi. Birim fiyat ihracat gelirimiz azalıyor” dedi.

“Sebzede yerli tohum kullanıyoruz”

Antalya’nın 2021’de yaklaşık 220 ton tohum, 1 milyar adetin üzerinde de fide ürettiğine dikkat çeken Çandır, “Sebzede yerli tohum kullanımında yüzde 50’ye ulaştık. Antalya’da tohumdan elde edilen değer 2.3 milyar TL’yi aştı. Tohum firmalarının yüzde 35’i, fide firmalarının yüzde 49’u Antalya’da” dedi.

“Borsa kent için çalışıyor”

ATB, ATAK Başkanı Ali Çandır, 101 yıllık geçmişe sahip Antalya Ticaret Borsası’nın köklü kurumlar arasında yerini aldığını belirtirken Borsa’nın kent tarımı, ekonomisi ve kentin gelişimi için yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çandır, “ATB tüm faaliyetlerini proje odaklı sürdürmektedir” derken, YÖREX, Zeytinpark, Canlı Hayvan gibi projeleriyle ilgili bilgiler verdi. EXPO 2016’nın kente kazandırılmasında büyük çaba harcayan Borsa’nın, Antalya Çiçek Festivali’ne öncülük eden kurumlar arasında yer aldığını belirten Çandır, kentin değerlerine de sahip çıktıklarını söyledi. Çandır, Korkuteli Karyağdı Armudu ve Antalya Tavşan Yüreği Zeytini’ne coğrafi işaret alan Borsa’nın tarım sektörünün gelişmesi için yürüttüğü çalışmaları da anlattı.

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