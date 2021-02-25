banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İMAMOĞLU’NDAN “İNAT” YANITI
İMAMOĞLU’NDAN “İNAT” YANITI
TCMB: ATM'lerde düşük kupürlü banknotları dolaşıma sokun
TCMB: ATM'lerde düşük kupürlü banknotları dolaşıma sokun
Ermenistan'da sular durulmuyor!
Ermenistan'da sular durulmuyor!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
banner448

ATB Başkanı Ali Çandır: " Kota sebebiyle Rusla domatesi daha pahalı yiyor"

Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin, Antalya Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Alexander Ryumkov ile birlikte Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Rus heyeti, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ile ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan konuk etti. Ziyarette iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

ANTALYA 25.02.2021, 11:36
2
ATB Başkanı Ali Çandır: " Kota sebebiyle Rusla domatesi daha pahalı yiyor"

Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin, Antalya Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Alexander Ryumkov ile birlikte Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Rus heyeti, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ile ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan konuk etti. Ziyarette iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

Yasaklarla ticaret olmaz

Rusya’nın Türkiye için olduğu kadar Antalya için de önemli bir ticaret partneri olduğunu söyleyen Çandır, iki dost ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduklarını kaydetti. Serada en önemli pazarımız olan Rusya’nın son döneminde üretici ve ihracatçıyı üzdüğünü söyleyen Çandır, Antalya’nın Rusya’ya özellikle domates ve çiçek ihracatında sorunlar yaşadığını belirtti. Kış döneminde Antalya domatesinin Rusya’ya ihracatının önemli olduğunu vurgulayan Çandır, domatese uygulanan kotanın ticaretin önündeki en büyük engel olduğunu kaydetti.

Kota sebebiyle Rusla domatesi daha pahalı yiyor

Ali Çandır, “Kotalarla ticaretimizi geliştiremeyiz. Kotanın tamamen kaldırılmasından yanayız. Ülkeler kendi üreticisini korumak için üretimin yoğun olduğu dönemlerde gümrük vergisini devreye sokabilir. İki dost ülkenin ticaretinin önündeki engeller kaldırılmalı” diye konuştu. Rusya’nın Antalya ve İzmir’den yapılan domates ihracatını zararlı nedeniyle tamamen yasakladığına dikkat çeken Başkan Çandır, “Rusların ağız tadına layık ürünlerimizi sunmak istiyoruz ama yasaklarla kotalarla bu engelleniyor” dedi. Çandır, yasak yerine Rusya’dan gelecek bir ekibin seraları gezip raporlayabileceği önerisinde bulundu. Domates ihracatımızdaki sıkıntı nedeniyle Rus tüketicinin de domatesi pahalı yediğini kaydeden Çandır, “Bu durum sizin de enflasyonunuzu zorluyor” dedi.

Ticaret ilişkilerini geliştirelim

Rusya Federasyonu Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin, iki dost ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde ziyareti gerçekleştirdiklerini bildirdi. İki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için çalıştıklarını söyleyen Gashigullin, turizm ve müteahhitlik alanında Türkiye ile ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti. Domateste uygulanan kotanın Rusya’da kurulan seralardaki domates üretimi nedeniyle konulmuş olabileceğini söyleyen Gashigullin, “Domates meselesi Bakanların çözebileceği bir konu. Biz de ilgili yerlere sizin talep ve görüşlerinizi mutlaka ileteceğiz. Bu konular yazışmalarla değil de ikili görüşmelerle çözüme kavuşturulabilir” dedi. Gashigullin, Rus Türk tarım iş formu yapılabileceğini bu sayede ticareti ilişkilerin yüz yüze görüşmelerle daha iyi ilerleyeceğini inandığını kaydetti. Aydar Gashigullin, iki ülke arasında iletişim kanallarının geliştirilmesi için kültürel etkinliklerden fuarlara birlikte organizasyonlar yapılabileceğini belirtti.

Bunun üzerine Başkan Çandır, Rusya’yı yöresel ürünleriyle birlikte bu yıl Ekim ayında yapılması planlanan 11. Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’e davet etti.

Aydar Gashigullin Başkan Çandır’a ziyareti anısına tablo armağan ederken, Başkan Çandır Gashigullin’a Antalya Ticaret Borsası’nın 100. Yıl Kitabını takdim etti.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19