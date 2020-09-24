banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
“3 yıl içinde uygun fiyatlı Tesla’lar hazır olacak”
“3 yıl içinde uygun fiyatlı Tesla’lar hazır olacak”
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da!
Pandemi ruhsal hastalıkların çeşitlerini artırdı
Pandemi ruhsal hastalıkların çeşitlerini artırdı
“Kadın itfaiyeci olmaz diye bir şey yok”
“Kadın itfaiyeci olmaz diye bir şey yok”

Atay Uslu: “Adrasan’da yanan yerler ağaçlandırılacak. Konunun takipçisiyiz ”

TBMM AKDENİZ-PA TÜRK GRUBU BAŞKANI VE AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ATAY USLU, KUMLUCA İLÇESİ ADRASAN MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ORMAN YANGININDA ZARAR GÖREN ALANDA ANTALYA VALİSİ ERSİN YAZICI İLE BİRLİKTE İNCELEMEDE BULUNDU.

ANTALYA 24.09.2020, 12:32
Atay Uslu: “Adrasan’da yanan yerler ağaçlandırılacak. Konunun takipçisiyiz ”

TBMM Akdeniz-Pa Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca İlçesi Adrasan Mahallesinde meydana gelen orman yangınında zarar gören alanda Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte incelemede bulundu.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici’den yanan bölge hakkında bilgi alan heyet yangından etkilenen yerler tekrar ağaçlandırılacağının, çok kısa sürede eski haline getirilerek, yeşillendirileceğini ifade ettiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan Antalya Milletvekili Atay Uslu, “Maalesef 60 hektar alan yandı. Her yangında ciğerimiz yanıyor. Üzülüyoruz. Müdahale ediyoruz. Asıl yapmamız gereken çok dikkatli olmak ve yangınlara sebebiyet vermemek. Şunu da net ifade edeyim, Adrasan’da daha önceki yıllarda yanan bölge nasıl ağaçlandırıldıysa, bu alanda en kısa sürede ağaçlandırılacak. Takipçisiyiz.” dedi.

Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 24 Eylül 2020
İmsak 05:22
Güneş 06:47
Öğle 13:01
İkindi 16:24
Akşam 19:06
Yatsı 20:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner378