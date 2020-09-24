Atay Uslu: “Adrasan’da yanan yerler ağaçlandırılacak. Konunun takipçisiyiz ”
TBMM AKDENİZ-PA TÜRK GRUBU BAŞKANI VE AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ATAY USLU, KUMLUCA İLÇESİ ADRASAN MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ORMAN YANGININDA ZARAR GÖREN ALANDA ANTALYA VALİSİ ERSİN YAZICI İLE BİRLİKTE İNCELEMEDE BULUNDU.
TBMM Akdeniz-Pa Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca İlçesi Adrasan Mahallesinde meydana gelen orman yangınında zarar gören alanda Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte incelemede bulundu.
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici’den yanan bölge hakkında bilgi alan heyet yangından etkilenen yerler tekrar ağaçlandırılacağının, çok kısa sürede eski haline getirilerek, yeşillendirileceğini ifade ettiler.
Konu ile ilgili açıklama yapan Antalya Milletvekili Atay Uslu, “Maalesef 60 hektar alan yandı. Her yangında ciğerimiz yanıyor. Üzülüyoruz. Müdahale ediyoruz. Asıl yapmamız gereken çok dikkatli olmak ve yangınlara sebebiyet vermemek. Şunu da net ifade edeyim, Adrasan’da daha önceki yıllarda yanan bölge nasıl ağaçlandırıldıysa, bu alanda en kısa sürede ağaçlandırılacak. Takipçisiyiz.” dedi.
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