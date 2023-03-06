Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 93’üncü yıldönümü törenle kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 93’üncü yıldönümü törenine katılan Vali Yazıcı, Atatürk’ün Antalya’ya gelişi konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Vali Ersin Yazıcı, 6 Mart Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 93’üncü yıldönümü kutlama törenine katıldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen törene Vali Yazıcı’nın yanı sıra; Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Dr. Murat Sezgin, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı P. Alb. Kemal Çakıroğlu, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın devamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk’ün Antalya’ya gelişi konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Vali Yazıcı, yarışma sonucu dereceye giren; resim dalı birincisi Muratpaşa Özel Antalya Bilim Doğa İlkokulu öğrencisi Arel Yılmaz, şiir dalı birincisi Muratpaşa Özel Antalya Bilim Doğa İlkokulu öğrencisi Ertuğrul Sevim ve kompozisyon dalında birinci olan Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Seyhan Akan’a plaketlerini takdim etti.

Ödül töreninin ardından Gülveren Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Selam Sana Atatürk” adlı tiyatro oyunu büyük beğeniyle izlendi.