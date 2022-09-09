ATASEM yeni dönem kayıtları başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönem kurs kayıtları 12-18 Eylül tarihleri arasında online yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursları ATASEM’lerde birinci dönem kayıtları başlıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Antalya genelindeki 29 ATASEM kurs merkezinde 230 branşta 800 kurs açılacak. ATASEM kurslarına kayıt olmak isteyenler 12-18 Eylül tarihleri arasında online başvuru yapacak.

Dersler 10 Ekim’de başlıyor

Online kayıtlarını gerçekleştiren kursiyerler evraklarını 19-25 Eylül tarihleri arasında şahsen teslim edecek. ATASEM’de dersler 10 Ekim’de başlayacak. ATASEM’de 2022-2023 döneminde okuma-yazma, yabancı dil, bilgisayar, sanat, sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda kurslar verilecek. Pastacılık, cilt bakımı ve makyaj, aşçı çırağı, el sanatları, Fransızca ve elbise dikimi gibi geniş bir yelpazeye sahip olan kurslar ile hem iş hem de sosyalleşme imkanı sağlanacak.

40 yeni kurs

Ayrıca yeni dönemde 40 yeni kursun da açılması planlanıyor. Yeni açılacak kurslar şöyle: “Aile ve Evlilik Hayatı, Avokado Yetiştiriciliği, Damızlık Tavuk Yetiştiriciliği Eğitimi, Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları, Ev Tekstil Ürünleri Hazırlama, Giysi Tadilatı, Hüsn-i Hat, Kadın Giysileri Dikimi, Kısa Film Yapımı, Minyatür Sanatı, Mis Sabun Üretimi, Miyuki Takı Yapımı, Teknik Resim, Sinematografi, Stilist Eğitimi, Yabancılar İçin Türkçe Eğitimi, Solucan Gübresi Üretimi, Türk Halk Müziği Eğitimi, Trabzon Kazaziye Takı Yapımı, Ud Eğitimi, Türk Sanat Müziği Eğitimi.”