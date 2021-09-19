banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lezzeti küflendikçe artıyor
Lezzeti küflendikçe artıyor
90’ları günümüze taşıyan bakkal
90’ları günümüze taşıyan bakkal
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak

ATASEM kursları 7 Eylül’de başlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem kurs eğitimi 27 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

ANTALYA 19.09.2021, 11:26
ATASEM kursları 7 Eylül’de başlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem kurs eğitimi 27 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursları ATASEM’lerde birinci dönem kayıtları tamamlandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Antalya genelindeki 24 ATASEM kurs merkezinde 250 branşta 900 kurs açılacak. ATASEM kurslarına 1-6 Eylül tarihleri ATASEM’in internet adresinden online başvuru yaparak kursa girmeye hak kazanan kursiyerler için dersler 27 Eylül’de başlayacak.

11 bin 464 vatandaş ATASEM’lerden eğitim almak için başvuru yaptı. Kontenjan boşluğu olan kursların, merkez ve ilçe kurs merkezlerinden kayıtları alınmaya devam ediyor. Kursiyerler HES kodunu kurs merkezlerinde onaylatarak 27 Eylül’de ders başı yapacak. Alınan tedbirler kapsamında öğrenciler HES kodu ile yakından takip edilerek, oluşabilecek riskli durumlarda hızlı bir şekilde müdahale edilecek. HES kodu olmayan vatandaşlar kurslara katılamayacak.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Rizespor 5 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 4 10
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Kocaelispor 5 7
9. Boluspor 4 6
10. Samsunspor 4 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 5 10
3. M. United 4 10
4. Chelsea 4 10
5. Everton 5 10
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 4 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 5 11
2. Real Madrid 4 10
3. Valencia 4 10
4. Athletic Bilbao 5 9
5. Real Sociedad 4 9
6. Osasuna 5 8
7. Sevilla 3 7
8. Rayo Vallecano 5 7
9. Barcelona 3 7
10. Mallorca 4 7
11. Elche 5 6
12. Real Betis 4 5
13. Cádiz 5 5
14. Levante 5 4
15. Villarreal 3 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0