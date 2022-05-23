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ATASEM 15. Yıl sergisi açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezlerinde (ATASEM) eğitim gören kursiyerlerin yıl boyu hazırladıkları el emeği ürünler, 15. Yıl sergisiyle Antalyalıların beğenisine sunuldu.

ANTALYA 23.05.2022, 17:08
ATASEM 15. Yıl sergisi açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezlerinde (ATASEM) eğitim gören kursiyerlerin yıl boyu hazırladıkları el emeği ürünler, 15. Yıl sergisiyle Antalyalıların beğenisine sunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezlerinden farklı alan ve branşlarda eğitim alan kursiyerler yılsonu sergisi heyecanı yaşıyor. 2021-2022 döneminde ATASEM’in 30 kurs merkezinde 224 branşta açılan kurslarına katılan 15 bin 257 kursiyerin el emeği ürünleri 15. Yıl sergisiyle beğeniye sunuldu.

ATASEM 15. Yıl Sergisi Cam Piramit Sergi Salonu’nda törenle açıldı. Açılışa, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Nilüfer Deveci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Kalaycı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, danışmanlar, daire başkanları, şube müdürleri, kursiyerler, aileleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan törene işitme engelliler kursiyerleri de işaret diliyle eşlik etti.

“Sanat ve eğitimi önemsiyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, sanat ve eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, “Eğitime, kültür ve sanata yapılan yatırımın insana yapılan yatırım, insana yapılan yatırımın ise geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğu bilinciyle, daha fazla sayıda vatandaşımıza hizmet verilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Zira geleceğe umutla bakan, sağlıklı, üretken ve mutlu bireylerin ancak iyi bir eğitimle yetişeceğine inanıyoruz” dedi.

“Nitelikli üreten insan gücü”

Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Kalaycı da çağdaş medeniyetler seviyesine çıkacak bir toplumun yapması gereken temel şeylerden birinin nitelikli ve üreten insan gücüne sahip olmak olduğuna dikkat çekerek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Kalaycı’ya destekleri nedeniyle kursiyerlerin yaptığı bir tablo hediye etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin de, Genel Sekreter Tuncer’e çiçek ve hediye takdim etti. Konuşmaların ardından ATASEM 15. Yıl sergi kurdelesi kesilerek ziyarete açıldı. Sergide kursiyerlerin dans gösterileri, halk oyunları, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, bağlama, gitar, piyano dinletileri de gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi kreşlerindeki minikler de sergide stant açtı.

“El emeği ürünler sergileniyor”

ATASEM kursiyerleri yıl boyunca özenle hazırladıkları resim, kösele çanta, kumaş boyama, dekoratif ahşap süsleme, dekoratif ev aksesuarları hazırlama ve seramik biçimlendirme çalışmalarını sergiliyor. Sergide, kursiyerlerin çeyiz odası, giyim, takı yapımı, örgü, hat sanatı, ebru sanatı, ipek koza, keçe yapımı, turistlik ve hediyelik eşya yapımı gibi birbirinden farklı branşlarda hazırladıkları ürünler Antalyalıların beğenisine sunuluyor. ATASEM’in 30 kurs merkezindeki el emeği ürünlerin sergilendiği yılsonu sergisi 23-29 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

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