ATABEM’lerde kış dönemi kayıtları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi ( ATABEM) kış dönemi kurslarında eğitim dönemi başladı.

Büyükşehir Belediyesi, ATABEM Kurs Merkezlerinde, çocukların ve gençlerin derslerini destekleyici programlarla eğitim hayatlarına katkı sağlamaya devam ediyor. Kış dönemi 4,5,6,7 ve 8. sınıflara yönelik akademik, kültürel ve sanatsal alanlarda açtığı kurslarla öğrencilerin başarılarını arttırıyor. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında da yoğun ilgi gören kurslarda 2 bin 338 öğrenci eğitim alacak.

"24 branşta eğitim"

Antalya merkezde 7, ilçelerde ise 4 olmak üzere toplam 11 merkezde kış dönemi kursları açıldı. Kurs merkezlerinde çocuklar, bilgisayar kullanımı, coğrafya, drama, fen bilimleri, fizik, gitar, hızlı okuma, İngilizce, karakalem, kimya, matematik, modern dans, piyano, resim, satranç, sosyal bilgiler, tarih, taş boyama temel robotik ve kodlama, Türk dili ve edebiyatı, Türkçe ve zeka oyunları gibi 24 branşta eğitim alacak.