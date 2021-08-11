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ATABEM yaz kurslarına 3 bin 263 öğrenci katıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezinin (ATABEM) yaz döneminde 22 branşta düzenlediği kurslara, 3 bin 263 öğrenci katılım sağladı.

ANTALYA 11.08.2021, 13:13
ATABEM yaz kurslarına 3 bin 263 öğrenci katıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezinin (ATABEM) yaz döneminde 22 branşta düzenlediği kurslara, 3 bin 263 öğrenci katılım sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ATABEM, eğitime desteğini yaz okullarıyla sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün 8-16 yaş gurubu öğrencilerine yönelik ücretsiz yaz kurslarında 3 bin 263 öğrenci eğitim alıyor. Bu öğrenciler, yaz kursları ile ATABEM’de hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkartıyor.

Akademik, kültürel ve sosyal alanlarda 6 kurs merkezinde 22 farklı branştaki yaz dönemi kurslarında öğrenciler, ilgi alanları ile ilgili yeni bilgiler öğrenmenin keyfinin çıkartıyor. Bilgisayar kullanımı, bilgisayar kodlama, drama, edebiyat, fen ve teknoloji, geometri, gitar, halk oyunları, hızlı okuma, İngilizce, kara kalem, keman, matematik, modern dans, piyano, resim, satranç, tiyatro, Türkçe, yağlı boya, drama ve zeka oyunları (mangala) Konuksever, Meltem, Altınova, Yeşilbayır, Yenimahalle Semtevi ve Varsak ATABEM kurs merkezlerinde eğitim veriliyor.
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