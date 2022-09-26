ATABEM kış dönemi kurs kayıtları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) kış dönemi kurs kayıtları 26 Eylül Pazartesi günü başladı. Online başvurular ‘atabem.antalya.bel.tr’ adresinde bulunan online kayıt bölümünden yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, ATABEM Kurs Merkezlerinde, çocukların ve gençlerin derslerini destekleyici programlarla eğitim hayatlarına katkı sağlamaya devam ediyor. Kış dönemi 4,5,6,7 ve 8. sınıflara yönelik akademik, kültürel ve sanatsal alanlarda kurs kayıtları 26 Eylül Pazartesi günü başladı. Kayıt tarihinin son günü 2 Ekim Pazar günü olarak belirlendi. Evrak teslim tarihi ise 03-09 Ekim tarihleri arasında, ders başlangıcı ise 17 Ekim Pazartesi günü olacak.

Kurs merkezleri

Antalya merkezde 7, ilçelerde ise 7 olmak üzere toplam 14 merkezde kış dönemi kursları açılacak. Kurs merkezleri şöyle: Altınova Saime Salih Konca Kurs Merkezi, Demre Kurs Merkezi, Dokuma Kurs Merkezi Finike Kurs Merkezi, Gündoğmuş Kurs Merkezi, İbradı Kurs Merkezi, Konuksever Kurs Merkezi, Korkuteli Kurs Merkezi, Kumluca Kurs Merkezi, Manavgat Kurs Merkezi, Meltem Kurs Merkezi, Varsak Atabem Kurs Merkezi, Yeni Mahalle Kültür Merkezi, Yeşilbayır Kurs Merkezi.

24 branşta kurs açılacak

ATABEM merkezlerinde öğrencilere 24 branşta 282 hizmet verilecek. ATABEM’lerde;

bilgisayar kodlama, bilgisayar kullanımı, coğrafya, drama, fen bilimleri, fizik, gitar, hızlı okuma, İngilizce, jimnastik, kara kalem, kimya, matematik, modern dans, piyano, resim, satranç, sosyal bilgiler, tarih, taş boyama, temel robotik ve kodlama, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, zeka oyunları alanlarında kurslar verilecek.