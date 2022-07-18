Astrolog Sayarı:" Türkiye’nin geleceği çok güzel. 2025 özellikle de 2027’den sonra Türkiye haritası bize güzel mesajlar veriyor"

Antalya’da söyleşi yapan astrolog Nuray Sayarı’dan yakın zamanda dolara, uzun vadede de gümüşe yatırım önerisi geldi.

Sherwood Hotels&Resorts zincirinin geçtiğimiz haftaki konuğu, astrolog Nuray Sayarı oldu. Sayarı Lara ve Kemer Otellerinde misafirlerinin burçlar ve ilişkiler ile ilgili tüm sorularını tek tek cevapladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Ceylan’ın ev sahipliği yaptığı gecede, burçları ve aile ilişkileri hakkında astrolog Sayarı’yı soru yağmuruna tutan konukların en merak ettiği konu, 2023 yılında yatırım beklendileri oldu.

“Türkiye’nin geleceğinde savaş yok”

Önümüzdeki yüzyılda Türkiye ve Çin’in dünyanın iki süper gücü olacağını ifade eden Sayarı, “Türkiye’nin geleceği çok güzel. 2025 özellikle de 2027’den sonra Türkiye haritası bize güzel mesajlar veriyor. Komşularla veya başka bir ülkeyle savaş yok, ekonomi çok güçlenecek ve dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olacağız” dedi.

“Gümüş, altın çağını yaşayacak”

Yaptığı yorumlar ve anlattığı konuları büyük dikkatle dinleyen konuklar, ekonomi ve yatırımlar hakkında da çeşitli sorular sordu. Bir konuğun “Paramızı dövizde mi tutalım yoksa altında mı?” sorusuna “Altın her zaman en güvenli yatırım aracı olarak bilinir, doğru da ancak, 2023 yılından sonra en büyük artışı gümüş yaşayacak. Gümüşe yatırım yapanlar çok fazla kazanacak. Dolar ise euroyu geçecek. Borsada parası olanların yatırımlarını tekrar gözden geçirmesini öneriyorum. Bitcoini olanlar için bir şey söyleyemem ama yeni bitcoin almalarını önermem” dedi.

“Pandemi, 2023 yılının Mart ayında tamamen bitecek”

Ünlü astrolog, uzun zamandır bütün dünyayı etkileyen ve bugünlerde yeniden gündeme girmeye başlayan korona virüs salgınının da 2023 yılının Mart ayında tamamen hayatlardan çıkacağını ifade etti.