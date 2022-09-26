ASSİM’den turizm paneli

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Turizm Platformu, 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nde, seyahat acenteleri, profesyonelleri ve sendikasıyla turizm sektörünü bir araya getiriyor.

ASSİM Turizm Platformu, Muratpaşa Belediyesi’nin Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan ve aynı zamanda Avrupa’nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesi olan ASSİM’de yer alan 15 dernek ve sektörden gönüllü katılımlarla kuruldu.

Geçen yıl turizm sektörünün yaşadığı sorunlar ve çözümleri başlığında sektör profesyonelleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve yerel yöneticilerin katılımıyla çalıştay toplayan platform, bu kez 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nde tüm paydaşlarıyla yeniden sektörü bir araya getiriyor.

27 Eylül Salı günü Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde saat 19.00’de başlayacak ve moderatörlüğünü Cengiz Murat Şah’ın yapacağı panelde; Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, İNKAY eski Başkanı Talat Kanbir ve DİSK’e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu konuşmacı olarak yer alıyor.