ASSİM’den esnaflara ücretsiz e-ticaret eğitimi

Muratpaşa Belediyesi’nin sivil toplum, inovasyon ve teknoloji merkezi ASSİM, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platfonmlarıyla esnaf ve girişimcilere yönelik e-ticaret semineri gerçekleştiriyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM, İksirsorf işbirliğinde 12 Mart Cumartesi “E-Ticaret ve E- İhracat” semineri gerçekleştiriyor. Türkiye’nin lider dijital ticaret sitelerinin temsilcilerinin yer alacağı etkinlikte, Türkiye’de ve dünyada e-ticaretin bugünü ile geleceği, e-ticarette değer oluşturmanın yollarını, e-ticarette yeni dönemin ajandası konuşulacak.

Cumartesi günü ASSİM’de ücretsiz gerçekleştirilecek seminerle, esnaf ve girişimcilere e-ticaretle işlerini büyütme fırsatları sunmak, büyük markalarla rekabet şansı oluşturmak, küçük ve orta ölçekteki işletmelerin pazarda yerini almalarına destek olmak amaçlanıyor.