ASSİM Teknoloji Merkezi, yabancı öğretmenleri ağırladı

Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) yer alan Teknoloji Merkezini, Erasmus Projesi çerçevesinde Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu öğretmenleriyle birlikte Portekiz, İtalya, İspanya ve İrlanda’dan gelen öğretmenleri ağırladı.

Öğrencilere, gençlere, girişimcilere ve girişimci adaylarına tasarım ve yenilikçi teknoloji hizmetleri sunan merkez, bilgisayar salonu, 3 boyutlu yazıcıları, robotik kodlama setleri ve sosyal medya yayıncılığı atölyesiyle gençlerin adeta buluşma mekanı oldu. Toplantı salonu, açık atölye alanı, prototip sahası gibi alanlara sahip ASSİM Teknoloji Merkezi’nde 10 masaüstü bilgisayar, 2 adet 3D yazıcı, robotik kodlama seti, laptoplar, mini CNC makinesi, prototipleme için kullanılabilecek makinalar, 20 adet Mbot bulunuyor. Merkez bünyesinde kurulan Youtube dijital içerik, sosyal medya yayıncılığı atölyelerinde ise içerik üretiminden donanım kullanımına, kurgudan ışık ve ses kullanımı gibi konularda eğitimler veriliyor.

Merkezi son olarak Erasmus Projesi çerçevesinde Antalya’ya; Portekiz, İtalya, İspanya ve İrlanda’dan gelen öğretmenlerle birlikte Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu öğretmenleri ziyaret etti. Ziyarette, ASSİM’de gençlere sunulan imkanlar anlatıldı.