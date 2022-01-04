ASSİM Sosyal Girişimcilik eğitimleri tamamlandı

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin (ASSİM) düzenlendiği Antalya’nın ilk ‘Sosyal Girişimcilik Programı’nda eğitimler tamamlandı. Eğitim, kültür ve sanat, çevre, spor gibi konularda iş fikri olan 101 girişimci ve girişimci adayın başvuru yaptığı programda seçilen 20 kişiye 26 saatlik eğitim verildi.

ASSİM, toplumsal sorunları ortadan kaldırmaya ve sistemleri dönüştürmeye yönelik girişimcilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla Antalya’nın ilk sosyal girişimcilik programını gerçekleştirdi. Eğitim, kültür ve sanat, çevre, engelsiz yaşam, sağlık, gençlik, kadın, spor, turizm, tarım ve kentsel tasarım konularında iş fikri olan veya bu konularla ilgili sorunları çözmek isteyen girişimci ve girişimci adayları için online düzenlen programa Türkiye’nin farklı şehirlerin 101 başvuru geldi.

Başvurular, ASSİM İnovasyon Merkezince değerlendirildi. 101 proje arasından 20 iş fikri programa kabul edildi. Kabul edilen girişimci adaylarına 26 saatten oluşan ‘sosyal girişimcilik eğitimleri’ verildi. Online gerçekleştirilen eğitim iş gelir modeli oluşturma, kitlesel fonlama, sunum teknikleri, marka oluşturma gibi başlıklardan oluştu. Elazığ, İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara’dan programa başvuran girişimci adayları, aralık ayında gerçekleştirilen eğitimleri tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Eğitim sonrası sosyal girişimci adaylarına iş fikirlerinin hayata geçirilmesi amacıyla, mentorluk, koçluk, danışmanlık ve iş geliştirme hizmetleri ASSİM İnovasyon Merkezi ve paydaşları tarafından verilecek. Yaklaşık 1 yıl sürecek olan program süresince sosyal girişimci adaylarının projeleri merkez ve Girişim Değerlendirme Kurulu tarafından takip edilecek. Program sonunda Girişim Değerlendirme Kurulu’na iş fikirleri ile ilgili gelişmeleri, yaptıkları çalışmaları sunacak olan girişimler programdan mezun olacaklar.