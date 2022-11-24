Asırlık Melek öğretmene anlamlı ziyaret

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Öğretmenler Günü dolayısıyla Köy Enstitüsü’nde eğitim alan 91 yaşındaki emekli öğretmen Melek Doruk Atçakarlar’ı ziyaret etti. Başkan Esen, “Melek öğretmenimiz ile sohbet ettikten sonra Köy Enstitüleri’nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Köy Enstitüsü’nde eğitim aldıktan sonra birçok köyde öğretmenlik yapan emekli öğretmen Melek Doruk Atçakarlar’ı ziyaret etti. Melek öğretmen ile sohbet edip çay içen Esen, Köy Enstitüleri’ndeki eğitimi kendisinden dinleme fırsatı da yakaladı. 1931 yılında Antalya Duraliler köyünde dünyaya gelen Melek öğretmen, 1943-1948 yılları arasında Aksu Köy Enstitüsü’nde eğitim aldı. Buradaki eğitimin ardından öğretmenlik yapmaya başlayan Melek Doruk Atçakarlar, Köy Enstitüleri’ndeki eğitim kalitesinin dönemin çok üzerinde olduğunu söyledi.

Hayatını anlatan Melek Öğretmen, “Enstitüden mezun olduktan sonra öğretmeni olmayan köylerde eğitim vermeye başladım. Köyde, enstitüye giden tek kız öğrenci bendim. Birçok eğitim aldık. Almanca da öğrendim. Böylece 1948 yılında mezun oldum. Mezun olduktan hemen sonra da ilk görev yerim olan Finike Hasköy’de yaklaşık 80 öğrencili okulda öğretmenlik yaptım. Eğitim aldığı enstitüde yatılı okudum. 28 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1976 yılında emekli oldum. Öğretmenliği hala yapmak istiyorum. Çünkü bu mesleği seviyorum. Öğrencilerim ile okul dışında ip atlamandan saklambaca kadar birçok oyun oynardık. Ama sınıfa girdikten sonra ben öğretmen onlar da öğrenci olurdu. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk nezdinde tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

“ Köy Enstitüleri örnek alınmalı”

Köy Enstitüleri’ndeki eğitimin dönemin şartlarına göre çok ileri düzeyde olduğunu kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, günümüz eğitim sisteminin de aynı anlayışla yapılması gerektiğine değindi. Uygulamalı ve üretime yönelik eğitimin önemli olduğunu söyleyen Başkan Esen, bu anlayışta eğitim veren Köy Enstitüleri’nden mezun olan ve yıllarca öğretmenlik yapan 91 yaşındaki Melek Doruk Atçakarlar’ı ziyaret edip çayını içtiklerini ifade etti. Melek Öğretmenin, Köy Enstitüleri’nin ne kadar kaliteli bir eğitim verdiğinin kanıtı olduğunu belirten Esen, şöyle konuştu; “Bugün Melek öğretmenimizi ziyaret ettik. Bilgi birikiminden her daim faydalanacağımız asırlık bilge bir çınar kendisi. Aldığı eğitim ile üretmeyi hayatının odak noktasına alan Melek öğretmenimiz, bugün 91 yaşında olmasına rağmen hala eğitim vermek ve yeni nesiller yetiştirmek istiyor. Çünkü bunun adına idealistlik deniyor. Bugünkü eğitim sistemimizi de üretime yönelik yapmalıyız. Ancak böyle yaparsak ülkemizi çağdaş ve aydınlık geleceğe ulaştırabiliriz. Ben, Melek öğretmenimiz nezdinde tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”