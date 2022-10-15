ASFİM kayıtları başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri’nde (ASFİM) verilecek ücretsiz spor kursu kayıtları başlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ASFİM, vatandaşları sağlıklı ve hareketli yaşamla buluşturmaya devam ediyor. ASFİM’in ücretsiz spor hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların, 17 - 30 Ekim tarihleri arasında yeni dönem kayıtları için internet adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

ASFİM kursları 7 Kasım tarihinde başlayacak. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı sunan ASFİM’lerde vatandaşlar için pilates, reformer, zumba, step-aerobik, fitness, çocuk cimnastiği, parkinson hasta egzersizi, kadınlara özel savunma sanatı kursları temel dersler halinde verilecek.

"İleri yaş için egzersiz"

Bu yıl farklı bir branşta da hizmet verecek olan ASFİM merkezi “İleri yaş için egzersiz” kursunu açarak 60 yaş üstü vatandaşlar için özel çalışma programı ile formda kalmalarını sağlayacak. Ayrıca kalp hastalıkları, obezite, diyabet gibi yaş ile bağlantılı hastalıklardan da korunmak için 60 yaş üstü vatandaşlara özel metotlu dersler verilecek.

ASFİM’in kurslarından ücretsiz faydalanmak isteyen vatandaşlar, 30 Ekim’e kadar www.abbsporhizmetleri.com adresinden online olarak başvuru yapabilecek. Kursların başlama tarihi ise 7 Kasım olarak belirlendi.