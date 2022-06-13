Asfalt çalışmaları Keşefli ve Uğrak Mahallesi’nde sürüyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in vatandaşlarla gerçekleştirdiği toplantılarda talep edilen yol ve asfalt çalışmasına Keşefli ve Uğrak Mahallelerinde devam ediliyor. İlkbahar ayları ile birlikte programa alınan mahalle yollarında genişletme ve altyapı çalışması gerçekleştiren Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt için hazırlık çalışması tamamlanan Keşefli ve Uğrak Mahallelerinde asfalt çalışmasına başladı.

“Çalışmaya Yeşilöz, Beyreli, Hocalar ile Özvadi ve çevre mahallelerde devam edilecek”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya’da özellikle kırsal mahallelerimizin ulaşım konforunu arttırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda birisi batıda diğeri doğuda olmak üzere 2 yol ve asfalt ekibimiz mesai kavramı gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın taleplerinin de ötesinde hizmetlerimize eksiksiz devam ediyoruz” dedi.