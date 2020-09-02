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ASAT’tan Ormana’da kanalizasyon çalışması
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İBRADI ORMANA MAHALLESİ’NE 1080 METRE KANALİZASYON HATTI KAZANDIRARAK, 283 HANENİN KANALİZASYON BAĞLANTISINI YAPTI.
ANTALYA 02.09.2020, 12:12
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İbradı ilçesinde Ormana Mahallesi’ne yapılan 1080 metre kanalizasyon hattı ile 283 hanenin kanalizasyon bağlantısını yapıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından İbradı’nın Ormana Mahallesinde Haziran ayında yapımına başlanan alt yapı çalışması kapsamında 1080 metre kanalizasyon hattı yapıldı. Ardından mahalledeki 283 hanenin kanalizasyon bağlantısı tamamlandı. Çalışma üç etapta tamamlandı. Ormana Mahallesi için kurulan paket arıtma tesisinin de devreye alınmasıyla, atık sular çevreye ve doğaya hiçbir zarar vermeyecek şekilde arıtılarak doğaya bırakılacağı bildirildi.
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